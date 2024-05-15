ВСУ разгромили взлетную полосу и стоянку самолетов на авиабазе «Бельбек» в Крыму 15.05.2024, 10:34

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Стали известны результаты массированной атаки ATACMS.

В ночь на 15 мая ВСУ нанесли серию прицельных ударов по территории военного аэродрома Бельбек возле оккупированного Севастополя.

Паблик «Крымский ветер» пишет о том, что основные «хлопки» пришлись в районе между 1:55 и 1:56. Местные жители сообщают о 10 взрывах в районе аэродрома.

Источник пишет, что через 15 минут после серии «хлопков» начались взрывы чуть поменьше. Не исключено, что это была детонация боеприпасов, сообщают в «Крымском ветре».

Жители Севастополя выложили в Сеть ряд фото и видео из района аэродрома. Также после 2:00 началась вторая волна атаки.

На этот раз о «хлопках» сообщили жители Евпатории и Бахчисарайского района.

В МО РФ отчитались о «перехвате» средствами ПВО 10 ракет типа ATACMS. При этом мониторинговая группа «Крымского ветра» выложила спутниковые снимки, сделанные после 2:00.

На них можно увидеть три очага возгорания в районе аэродрома Бельбек. Речь идет о взлетно-посадочной полосе и стоянке самолетов.

Уже около 4:00 были сделаны новые снимки района аэродрома. Пожар стал еще сильнее, больше и охватил новые территории.