Польский пенсионер по уровню жизни серьезно обогнал белорусского 9 18.06.2018, 9:15

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Как пенсии белорусов выглядят на фоне соседних стран.

Средняя майская пенсия в Беларуси, по официальной статистике, составила 340,53 рубля. Портал tut.by посмотрел, как пенсии белорусов выглядят на фоне выплат в соседних странах.

В России средний размер назначенных пенсий с января по апрель 2018 года составил 428 рублей (все суммы в тексте пересчитаны в белорусские рубли по курсу Нацбанка на 15 июня). В стране проживает почти 43 миллиона пенсионеров, около 40 миллионов из них получают страховые пенсии по старости. В 2018 году средний размер такой пенсии составил 423 рубля.

Напомним, в России с 2019 года начнется повышение пенсионного возраста с переходным периодом, заявил ранее премьер-министр Дмитрий Медведев.

Правительство России предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Сейчас средняя пенсия по старости в Литве составляет 724 рубля, в Латвии — 762 рубля. В Эстонии в первом квартале 2018 года средняя пенсия по старости составляла 984 рубля в месяц. Это на 6% больше, чем годом ранее.

В Польше средний размер пенсий на февраль составлял 1159 рублей.