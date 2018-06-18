Зятя короля Испании доставили в тюрьму

Зятя короля Испании доставили в тюрьму1
- 18.06.2018, 11:48
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Коррупционеру разрешили самому выбрать место заключения.
Иньяки Урдангарин, муж сестры короля Испании Фелипе VI, сегодня прибыл в тюрьму, в которой будет отбывать срок в 5 лет 10 месяцев лишения свободы по обвинению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщает El Pais.
Урдангарин в понедельник утром приехал в тюрьму в городе Бриева, которая находится на расстоянии 75 км к юго-западу от Мадрида.
На прошлой неделе суд дал ему пять дней, чтобы прибыть в тюрьму, которую он сам выбрал среди 82 пенитенциарных учреждений Испании. Муж инфанты Кристины прибыл в Мадрид в воскресенье из Женевы.
Пенитенциарный центр в Бриеве - это женская тюрьма, построенная в 1989 году, в настоящее время там находятся около 200 заключенных. В этой тюрьме есть отдельный мужской блок, в котором и будет находиться Урдангарин. Кроме него других заключенных там нет.
Так же там отбывал наказание бывший командующий Гражданской гвардии Испании Луис Ролдан.
Некоммерческая организация Урдангарина "Институт Ноос" использовалась в качестве посредника, чтобы выигрывать необоснованно завышенные контракты с региональными органами власти.
Объем государственных средств, уплаченных институту, составил около 5,6 млн евро.
Обвиняемой в этом деле проходила и сестра короля, принцесса Кристина. Ее обвиняли в соучастии в хищении средств вместе с ее мужем и 16 другими подсудимыми, однако позже оправдали, присудив штраф.