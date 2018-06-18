«Многим повстанцам из отряда Воловича было по 18 лет» 18.06.2018, 12:39

Под Слонимом почтили память одного из руководителей национально-освободительного восстания.

На кладбище в деревне Поречье Слонимского района местные активисты, а также гости из Гродно, Барановичей, Лиды возложили цветы к кресту в честь повстанцев 1831-34 годов, сообщает «Радыё Свабода».

«Могилы наших героев не имеем права забывать»

По словам слонимского активиста Ивана Бедко, память повстанцев на кладбище в Поречье чествуют ежегодно. В этом году сюда съехались более 30 человек. Говорили о судьбе восстания, о его героях, возлагали цветы, пели гимн «Магутны Божа».

«Атмосфера была очень теплая, патриотическая», - говорит Бедко. - И что очень радует - почти все выступающие подчеркивали, что могилы наших героев не имеем права забывать».

«И в наше время молодежь защищает Куропаты»

Бедко один из активистов, кто ставил памятную доску Волович и повстанцам. Говорит, что приходит к этому кресту ежегодно и каждый раз его пронизывает внутреннее волнение.

«Михаил Волович жизнь свою сложил на виселице в Гродно. Ему было 26 лет, его казнили по приказу губернатора Муравьева-вешателя 2 августа 1833 года. Хотя он мог бы сидеть в Париже и не возвращаться в Слоним, - говорит Бедко - А ребята, которые с ним были в отделе, - многим из них было всего по 18 лет и они, молодые, тоже пошли бороться за свободу. В настоящее время происходит почти то же самое - молодежь защищает Куропаты», - подытоживает Бедко.

В этом году чествовали повстанцев без милиционеров

До сих пор неизвестно место где находится могила Михаила Воловича. По одной из версий, его похоронили повстанцы, по другой - тело выкупила мать и похоронила рядом с униатской церковью в Поречье, которую соорудили Воловичи. На том месте, где еще до 2003 года стоял крест.

В 2003 году православный священник, который приехал в приход из Приднестровья, приказал выкопать крест. Позже местные люди отыскали его рядом со Щарой и поставили на кладбище.

Вчера на кладбище в Поречье во время чествования повстанцев приветствовало множество бело-красно-белых флагов и не было милиционеров, никто в штатском с камерами не следил за собравшимися.