От «Великой Сербии» до «Великой Албании» Ксения Кириллова, «Крым. Реалии»

18.06.2018, 13:27

Пассажир ждет отправления поезда, украшенного сербскими флагами и расписанного лозунгами «Косово – это Сербия» на 20 языках.

Фото: Pierre Crom

Как Москва дестабилизирует Балканы.

Российские аналитики вновь предрекают «большую войну» на Балканах. В начале месяца на сайте Российского института стратегических исследований (РИСИ) при администрации президента (ранее – при Службе внешней разведки) появилась статья под названием «Как «Великая Албания» может взорвать «маленькую» Европу». Ее автор Игорь Пшеничников рисует весьма апокалиптическую картину, согласно которой отмена властями Косово контроля на границе с Албанией приведет к кровавому слому госграниц всех балканских государств.

По мысли Пшеничникова, отмена контроля – это «очередной, но очень решительный шаг косоваров к объединению с Албанией ради строительства «Великой Албании». «Реализация этой идеи грозит войной всему Балканскому полуострову. А Балканы, как известно, «пороховая бочка» Европы», – предрекает автор.

К слову, это уже далеко не первый раз, когда эксперты РИСИ и другие приближенные к Кремлю аналитики предрекают (а, возможно, и провоцируют) войну на Балканском полуострове. Однако в прошлый раз ее угроза исходила вовсе не от Косово и Албании, а напротив, от близкого к самому РИСИ лидера одной из частей Боснии и Герцеговины – Республики Сербской Милорада Додика, и была связана не с идеей «Великой Албании», а «Великой Сербии». В частности, еще в начале 2017 года Додик заявил о том, что боснийским сербам лучше создать единое государство с Сербией и сербскими территориями в Косово.

До этого Додик уже отмечал, что Босния как государство не имеет перспективы, и что входящим в него образованиям – Республике Сербской и мусульмано-хорватской федерации – лучше полюбовно разойтись. Боснийским сербам, по его мнению, стоит создать единое государство с Сербией и сербскими муниципалитетами на севере Косово, к которому впоследствии присоединилась бы и Черногория. В связи с этим Додик даже анонсировал референдум по вопросу отделения Республики Сербской на первую половину 2017 года. Однако последовавшее за этим вступление Черногории в НАТО, по-видимому, разрушило амбициозные планы лидера Республики Сербской.

К слову, связи Милорада Додика с Кремлем вполне можно отследить даже по открытым источникам. К примеру, еще в июле 2015 года на сайте уже упомянутого РИСИ появилась информация о награждении директора этого института Леонида Решетникова «орденом Негоша первой степени за заслуги и существенный личный вклад в развитие научного и культурного сотрудничества между Россией и Республикой Сербской, имеющий огромное значение для становления Республики Сербской».

Награды также получили также помощник Путина Игорь Щеголев – «за исключительные заслуги в послевоенном развитии Республики Сербской», и «православный» бизнесмен Константин Малофеев (известный украинцам как «спонсор» войны на Донбассе) – «за деятельность и достижения, имеющие огромное значение для становления Республики Сербской». Вручал ордена сам президент республики Милорад Додик.

Примерно в то же время ряд аналитиков отмечал, что противостояние сербов и албанцев будет особенно выгодно Москве, поскольку создаст иллюзию христианско-мусульманского конфликта, где воюющие против сербов албанцы могут быть мгновенно объявлены «террористами-ИГИЛовцами». По их мнению, такой пропагандистский продукт очевидно вызовет у российского населения больше сочувствия, чем война в Украине или даже в Сирии.

С начала прошлого года российские СМИ активно занялись информационной подготовкой этой легенды, сообщая о радикальных исламистах с опытом боевых действий в Ираке и Сирии, наводняющих Боснию и Герцеговину. Отдельные статьи в российских СМИ прямо предсказывали грядущую войну на Балканах, заранее обвиняя в ней исламских террористов (среди которых, по мнению отдельных экспертов, у России находится немало своих людей). Кремлевские телеканалы также анонсировали теракты на Балканах.

Однако, как уже говорилось, вступление Черногории в НАТО нанесло непоправимый удар по идее «Великой Сербии». Притока сирийских боевиков на полуострове тоже не наблюдалось, а региональные эксперты прямо заявляли, что традиционные конфликты между сербами и албанцами носят совершенно иную природу, чем сегодняшние проблемы с радикальным исламом. Однако Москва, по-видимому, не отказалась от идеи дестабилизации Балкан, решив на этот раз зайти «с другой стороны» и обвинить в разжигании войны напрямую албанцев.

«Если Албания и Косово объединятся, рухнет вся архитектура Балкан. Весьма сильны сепаратистские настроения среди албанского населения Македонии… Албанцами заселены ряд южных районов Сербии, там тоже все чаще звучат сепаратистские лозунги… Есть опасения развития конфликта и южных районах Черногории... Таким образом, если состоится объединение Албании и Косово, македонские, сербские и черногорские албанцы в стороне не останутся. Они станут стремиться занять свое место в «Великой Албании». Со своими территориями, конечно. Если кто-то думает, что сербы будут взирать на такое развитие ситуации спокойно, он сильно ошибается... И тогда новой большой балканской войны не избежать. А она, как круги по воде, начнет расползаться дальше – по всей Европе. Потоками беженцев, терактами, нелегальным перемещением оружия», – предрекает Пшеничников в своей статье.

При этом в завершении своей статьи автор заключает, что все описанные им процессы могут представлять собой удар по Москве и попытку «открыть против России третий, после Сирии и Донбасса, «фронт» прокси-войны», тем самым явно давая понять, что Кремль намерен вмешаться в балканские процессы в том же качестве, как он уже действует в Украине и Сирии.

Граффити с Крымом в северной части города Митровица, населенной преимущественно сербами

Между тем, бывший посол Черногории в НАТО, профессор практической дипломатии и международных отношений Бостонского университета Веско Гарчевич в интервью Крым.Реалии пояснил, что, хотя идея «Великой Албании» действительно существует, в корне неверно приписывать ее всем албанским лидерам, и уж тем более – разжигать на этой теме межнациональную рознь.

«Действительно, как в Албании, так и в Косово, существуют граждане и политики, мечтающие о воплощении этой идеи. Они считают, что возможное объединение всех албанцев (в том числе из этих двух государств) – это вопрос времени. Но, говоря это, я хотел бы обратить внимание на другие аналогичные проекты крупных государств, которые существуют в регионе. Один из них – это идея «Великой Сербии», которая подразумевает объединение всех сербов, живущих на Западных Балканах, включая население Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговине, и Косово. Существует также проект «Великой Хорватии». При этом очень сложно доказать, насколько албанские лидеры поддерживают идею «Великой Албании». Некоторые, безусловно, являются ее сторонниками, тогда как высокопоставленные лидеры двух государств решают эту проблему очень осторожно», – пояснил он.

При этом бывший посол отмечает: публикации, подобные описанной выше статье РИСИ, лишь подрывают и без того хрупкий мир на Балканах.

«Это рискованно и политически неприемлемо приписывать подобную идею кому-либо, тем более, когда у авторов нет убедительных доказательств, подтверждающих их утверждение или обвинение. Хорошие отношения между сербами, албанцами и хорватами имеют решающее значение для долгосрочной стабильности в этой части Европы. Гораздо полезнее и политически целесообразнее было бы содействовать диалогу и согласию между этими странами и не вбивать между ними клинья, провоцирующие напряженность и нестабильность», – заключил он.

Ксения Кириллова, «Крым. Реалии»