Финансовый эксперт: Расходы на социалку урежут 1 18.06.2018, 13:26

Фото: kp.by

Деньги пойдут на на возврат долгов госпредприятий.

В июне Нацбанк опубликовал любопытную статистику о том, что объем проблемных активов государственных предприятий на 1 января 2018 года достиг 3,2 миллиардов рублей, увеличившись за год примерно на 100 миллионов.

На первый взгляд, такая цифра совсем не кажется катастрофической, даже с учетом быстрого роста проблемной задолженности в некоторых отраслях – например, в перерабатывающей промышленности.

Интерес вызывает один нюанс, на который в экспресс-комментарии «Салідарнасці» обратил внимание старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.

– Эти цифры не совсем адекватно отражают реальность. Я бы не хотел говорить слово «махинации», так как это не совсем корректно, но у нас с проблемной задолженностью то и дело происходят интересные вещи, – заметил он.

По его словам, проблемная задолженность предприятий перед банками, которая относилась к плохой, постепенно заменяется облигациями местных бюджетов, которая вроде как «хорошая». А сами предприятия оказываются должниками не банков, а местных бюджетов. Причем, с рассрочкой и отсрочкой платежа.

– Был плохой долг перед банком, а стал, по сути, плохой долг перед местным бюджетом. То есть, перед налогоплательщиками. И вроде бы есть иллюзия, что плохая задолженность уменьшилась, но вместо этого просто произошло перераспределение, кому должны, – отмечает Вадим Иосуб.

Собеседник подчеркивает, что речь идет о миллиардах рублей в год. И когда придет время их отдавать, то «этот процесс будет весьма проблематичным».

– Таким образом, проблему банков превратили в проблему бюджета. И те средства, которые могли бы быть направлены на финансирование социалки, сферы ЖКХ, образования и медицины, вместо этого будут урезаться. А деньги пойдут на возврат долгов госпредприятий, – прокомментировал «хитрую» схему финансист.