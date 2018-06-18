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Лукашенко уволил заместителя Вакульчика и главу КГБ по Витебской области

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  • 18.06.2018, 19:21
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Сергей Феоктистов

Игорь Бусько и Сергей Феоктистов уволены с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды.

Заместитель председателя Комитета государственной безопасности Игорь Бусько и начальник управления КГБ по Витебской области Сергей Феоктистов уволены с занимаемых должностей.

Соответствующий указ Лукашенко подписал 18 июня. Об этом сообщила пресс-служба диктатора.

Генерал-майор Игорь Бусько и генерал-майор Сергей Феоктистов уволены с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия, говорится в сообщении.

Игорь Бусько был назначен на должность заместителя председателя КГБ в апреле 2013 года. До этого он возглавлял Брестский областной КГБ.

Сергей Феоктистов возглавлял управление КГБ по Витебской области с февраля 2014.


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