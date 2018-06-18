Fitch предсказало городам РФ трудности из-за стадионов к ЧМ-2018 2 18.06.2018, 19:23

У некоторых регионов не хватает денег, чтобы впоследствии содержать футбольные арены.

Некоторым российским регионам будет тяжело содержать стадионы, построенные к чемпионату мира по футболу, и это может сказаться на их кредитоспособности, предупреждает агентство Fitch Ratings. Хотя регионам и городам удалось избежать существенного увеличения долговой нагрузки в связи с проведением турнира, дальнейшие расходы по обслуживанию спортивных объектов могут принести «существенную нагрузку» для небольших или финансово слабых регионов, говорится в комментарии Fitch, поступившем в РБК.

В качестве примера рейтинговое агентство называет только один регион — Мордовию. «Мордовия имеет значительный долг, низкий операционный баланс и, как и другие российские регионы, слабую институциональную среду», — указывает Fitch. Дефицит ее бюджета на пике капитальных расходов в связи с чемпионатом мира достиг 27% доходов в 2017 году. В столице республики Саранске был построен стадион «Мордовия Арена» вместимостью около 45 тыс. мест, который 16 июня принял свой первый матч на чемпионате между сборными Перу и Дании (на нем пройдет еще три игры). Годовые расходы на эксплуатацию стадиона достигнут почти 300 млн руб. к 2021 году при общих расходах мордовского бюджета на уровне 44 млрд руб. (за 2017 год).

«Более крупные российские регионы, включая Москву и Санкт-Петербург, должны иметь возможность принять на себя годовые расходы по содержанию данных объектов приблизительно в 400 млн руб., или $6,4 млн, без существенного влияния на кредитоспособность. <...> Для небольших или финансово слабых регионов дополнительные расходы на содержание стадионов будут существенной нагрузкой, поскольку их годовые доходы находятся в диапазоне от 35 млрд руб. (доходы бюджета Мордовии за 2017 год. — РБК) до 85 млрд руб.», — пишет Fitch.

В феврале 2018 года регионы, принимающие матчи ЧМ-2018, предложили создать единого федерального оператора по управлению стадионами после мундиаля, сообщало агентство RNS. «Нам видится логичным создание некой единой федеральной управляющей компании, которая централизованно занималась бы загрузкой и содержанием стадионов. Мы с коллегами считаем этот сценарий самым оптимальным», — говорил тогда министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин.

Согласно проекту Концепции наследия чемпионата мира по футболу, опубликованному Министерством спорта в апреле 2018 года, стадионы в городах Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, построенные за счет федерального бюджета, в 2019 году будут переданы из федеральной собственности в собственность соответствующих регионов. «Принимая во внимание высокую стоимость эксплуатации стадионов, а также ожидаемо низкий уровень доходов футбольных клубов, обеспечивающих профильную загрузку стадионов, прогнозировать коммерчески успешную эксплуатацию стадионов в ближайшие 3–5 лет не представляется возможным», — признали авторы проекта. В связи с этим предполагается, что этим регионам будут предоставлены целевые субсидии из федерального бюджета на эксплуатацию и содержание стадионов.

В 2019 году прогнозные расходы на содержание этих семи региональных арен составят от 276 млн до 338 млн руб., или 2,2 млрд руб. в совокупности, следует из проекта концепции. В нескольких городах, где построены вместительные арены к чемпионату мира (до 45 тыс. посадочных мест), местные футбольные команды даже не играют в высшем дивизионе российского клубного футбола (премьер-лиге) — это касается того же Саранска, а также Волгограда, Калининграда, Нижнего Новгорода. Самой посещаемой командой из них в прошедшем футбольном сезоне была калининградская «Балтика» — чуть менее 8 тыс. зрителей в среднем за матч. Это лишь 18% от полной вместимости стадиона «Калининград».