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Британцы создали велосипед-майнер криптовалюты

  • 19.06.2018, 11:25
Фото: Bitcoin Exchange Guide

В продажу транспортное средство должно поступить по цене $2,25 тысячи.

Британская компания 50cycles презентовала электровелосипед Toba, который умеет генерировать криптовалюту. Об этом пишет Bitcoin Exchange Guide (перевод — korrespondent.net).

Транспортное средство поступит в продажу по цене 2,25 тысяч долларов США. Однако устройство имеет ограничение - оно способно майнить только внутреннюю криптовалюту LoyalCoin.

Сообщается, что владелец велосипеда получит 26 долларов за преодоление 1,6 километров.

Криптовалюту можно будет тратить в магазинах, которые ее поддерживают. Также будет доступна функция обмена криптовалюты, и приобретения на нее продуктов компании 50cycles.


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