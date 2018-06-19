Эмилия Кларк приоткрыла тайну сюжета «Игры престолов» 19.06.2018, 17:50

Эмилия Кларк

Фото: Cindy Ord/Getty Images

Актриса опубликовала неожиданное сообщение.

Мать драконов из Игры престолов, актриса Эмилия Кларк попрощалась с сериалом, в котором снималась почти десять лет, пишет nv.ua.

Заключительный, восьмой, сезон сериала Игра престолов, основанного на цикле романов Песнь Льда и Пламени Джорджа Р. Р. Мартина, выйдет на экраны только через год – летом 2019 года. Но несмотря на то, что представители телеканала HBO еще не объявляли об окончании съемок, исполнительница одной из ключевых ролей саги Эмилия Кларк уже попрощалась с сериалом.

Актриса, сыгравшая Дейенерис Таргариен, написала в своем instagram следующее: "Отправилась на остров, чтобы попрощаться с землей, которая стала моим домом вдали от дома почти на десять лет. Это было настоящее приключение. Игра престолов, спасибо за жизнь, о которой я раньше даже не мечтала, и за семью, по которой я никогда не перестану скучать".

Публикацию Кларк лайкнули более двух миллионов поклонников сериала. Теперь остается только догадываться, почему Эмилия Кларк завершила работу над сериалом так рано: либо Дейенерис будет появляться в финальном сезоне Игры престолов редко, либо Мать драконов и вовсе убьют. Но сюжетные детали станут известны только через год.