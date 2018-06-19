Брестские пограничники стреляли в контрабандистов 3 19.06.2018, 20:35

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18 июня пограничники в Малоритском районе поймали контрабандистов, которые возили в Беларусь мясо из Украины.

На контрабанде мяса был построен бизнес нескольких местных жителей. В пограничной зоне чиновники дали сигнал остановиться, но контрабандисты проигнорировали и попытались уехать. Из-за неповиновения пограничники решили применить оружие. В итоге они остановили три автомобиля.

Во время осмотра транспортных средств выяснилось, что жители Малоритского района пытались перевезти из Украины в Беларусь 44 туши крупного рогатого скота. Делали они все это за границами пунктов пропуска.

Фото: gpk.gov.by

«Эта партия перевозилась без соблюдения санитарных требований и, соответственно, не прошла обязательного ветеринарного и санитарного контроля», – сообщают в Пограничном комитете.

Фото: gpk.gov.by

За незаконное пересечение границы, нарушение пограничного режима и неповиновение должностным лицам задержанным грозят штрафы до 100 базовых величин. К тому же несколько протоколов составили и сотрудники ГАИ.

Присоединились к делу и таможенники. Конфискованное мясо передали именно им. Они также рассмотрят ситуацию с точки зрения таможенного законодательства.