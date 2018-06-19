Нам нельзя, а вам можно?3
- Алексей Мельников
- 19.06.2018, 21:26
Главный нарушитель права в РФ – российские власти во главе с Путиным.
Ах, как это опасно для футбольной безопасности – проводить пикеты и митинги против воровского роста пенсионного возраста. Как это возмутительно, антипутински, антиуказно!
А пропихивать грабительский закон под шумок чемпионата – законно? Делать это летом, в период отпусков – законно? Без широкого обсуждения с гражданами, профсоюзами, партиями — законно? Хватать людей на одиночных пикетах у Госдумы – законно?
В чём, например, угроза футбольной безопасности, от пикета ЯБЛОКА перед Госдумой России против роста пенсионного возраста? Какую такую угрозу может нести пикетчик с плакатом, мимо которого течёт в место не для дискуссий депутатский одобрямс? Единственное, что такой пикетчик представляет – это укор, упрёк.
Главный нарушитель права в РФ – российские власти во главе с Путиным.
Это они своим вызывающим, антиобщественным поведением вызывают возмущение людей.
Когда же люди мирно, безоружно, как это и сказано в Конституции, выходят показать властям, что они не согласны с их решениями, власти, вместо того, чтобы извиниться и исправить сделанное, хватают этих людей и объявляют их преступниками.
Этот строй – несправедлив. Его основа – попрание прав человека. Он должен быть изменен. Мирным, правовым путём. Отмена грабительских пенсионных новаций – только первый шаг.
Алексей Мельников, livejournal.com