На автобусе по Польше за 0,2 евро 20.06.2018, 10:15

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Варианты недорогих путешествий.

Citydog.by рассказывает о бюджетных способах уехать из серой повседневности.

Минск – Шанхай – Минск за 390 евро

Прямо сейчас можно найти недорогие билеты с ноября по февраль из Минска в Шанхай и обратно. Полет из Беларуси в Китай и возвращение домой обойдется в 390 евро с питанием и багажом в придачу – правда, придется пережить несколько пересадок. Такие же условия есть и для полетов из Минска на Мальдивы и обратно. Единственное, на Мальдивы билеты стоят почти на 100 евро дороже – 483 евро.

На автобусе по Польше за 0,2 евро

А это распродажа от автобусной компании Flixbus – она продает билеты по Польше за копейки. Правда, распродажа только на один день, поэтому не затягивайте и срочно покупайте место в автобусе по Польше дешевле, чем на автобус по Минску. И учтите, что минимальные цены действуют на поездки с 28 июня по 19 июля, так что с отпуском тоже лучше не затягивать.

И еще один вариант: Wizz Air дает скидку на полеты в Польшу или из нее

У лоукост-авиакомпании 19 июня небольшая распродажа. Все билеты из Польши или в Польшу можно купить со скидкой 20%. Есть много дат – на два отпуска точно хватит. Но помните, что обычно в стоимость билета от Wizz Air входит только с ручной кладью. За багаж и еду придется доплачивать.