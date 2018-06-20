Кипр закрывает счета белорусам, россиянам и прочим нерезидентам 1 20.06.2018, 20:56

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Ситуация с массовым закрытием кипрскими банками счетов гражданам стран СНГ получила официальное продолжение.

Ситуация с массовым закрытием кипрскими банками счетов гражданам стран СНГ и подконтрольным им оффшорным компаниям получила официальное продолжение. Центральный банк этого островного государства выпустил письмо, настоятельно рекомендующее местным кредитно-финансовым учреждениям прекратить обслуживание таких клиентов, пишет neg.by.

Напомним, что война против «русских» денег началась после прибытия на Кипр команды американского ведомства, занимающегося вопросами отмывания грязных денег и исполнения экономических санкций – OFAC (Управления по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США).

Россиянам массово отказывают в обслуживании и предлагают перевести свои деньги в местный Russian Commercial Bank, «дружественный» государственному Банку ВТБ. Такое отношение коснулось прежде всего нерезидентных компаний, не имеющих физического присутствия на острове: как минимум, арендованного или купленного офиса и получающего официальную зарплату персонала с разрешением на работу.

Большой вопрос, как переживет экономика Кипра эту ситуацию. Местные банки на 150 тыс. клиентских счетов хранят более 70 млрд. USD принадлежащих гражданам и компаниям только российского происхождения. А есть еще средства инвесторов из Украины, Беларуси, стран Средней Азии и Закавказья.

Конечно, для нас гораздо важнее, как это все скажется на деятельности именно белорусского бизнеса, использующего кипрскую юрисдикцию для работы с внешними рынками. Ситуацию комментирует партнер международной юридической фирмы Vilgerts Роман Шпаковский:

«1. Банк Кипра официальным циркуляром указал коммерческим банкам этой страны, что им стоит «пересмотреть свои деловые отношения с компаниями-пустышками».

2. Несколько упрощая ситуацию, можно сказать, что под определение «пустых» компаний или «компаний-оболочек» попали:

а) компании без физического адреса (т.е. без офиса на Кипре);

б) компании без штатных сотрудников. При этом агент (в том числе с секретарскими услугами) или юрист работником не считается;

в) зарегистрированные в оффшоре.

3. Есть ряд исключений для легитимной деятельности, но здесь свою законопослушность и статус нужно будет доказывать.

В принципе, циркуляр является закреплением практики, которая имеет место с начала июня. Соответственно мы предполагаем, что аналогичные указания были раньше, просто в иной форме. Скорее всего, это связано с последствиями ситуации в Латвии, когда после закрытия счетов в крупнейших банках, обслуживающих нерезидентов, они массово стали перемещаться на Кипр.

Наша стандартная рекомендация в пограничных случаях: иметь запасной счет в другой юрисдикции, куда можно перевести деньги (к примеру, если все совсем плохо, такой счет можно открыть в Беларуси). Но в любом случае, мы последние три года всегда рекомендуем делать «сабстанс» в стране присутствия – т.е. иметь там сотрудников, которые будут выполнять реальные экономические функции. В таком случае вероятность возникновения вопросов от банка сильно снижается.»

Уже известно, что ограничения не должны распространится на компании, единственная деятельность которых – владение каким-то имуществом: акциями и другими ценными бумагами, недвижимостью, кораблями (Кипр был и остается одним из государств «удобного флага», используемым судовладельцами со всего мира). Но даже в таких, «условно разрешенных» случаях подобные операции надо будет подтвердить документально. И обслуживать вас или нет, если у владельца бизнеса русская фамилия, все равно остается на усмотрение банка.