Harley-Davidson выпустит партию велосипедов 1 20.06.2018, 21:07

Самый известный мировой производитель мотоциклов объявил о выпуске велосипедов.

Самый известный мировой производитель мотоциклов из Милуоки объявил о необычное предложение для фанатов марки и коллекционеров: компания сделает десять копий велосипедов 1917 выпуска. Безмоторный двухколесники носит название Model 7-17 Standard bike.

Об этом пишет 24tv.ua.

Так, сейчас Harley-Davidson выпускает только мотоциклы, но были времена, когда в Милуоки делали мопеды и даже велосипеды. Педальные Харлеи выпускались с 1917 по 1922 годы, а модель, которую сейчас решили возродить и выпустить ограниченной серией является одной из первых.

Реплику Harley-Davidson Model 7-17 Standard bike компания построит не самостоятельно, а с помощью фирмы Heritage Bicycles. Велосипед не является точной копией исторической модели, поскольку его размеры пропорционально увеличили, в соответствии с ростом современных людей. Так, век назад средний рост человека был ниже, чем сегодня.

Как сообщил Майк Сальваторе с Heritage Bicycles изданию Milwaukee Journal Sentinel, перед его компанией была поставлена цель создать реплику, максимально приближенную к оригиналу. Это означает, что все велосипеды будут сделаны вручную, окрашены оливковой краской и украшены пинстрайпингом вручную, а еще будут иметь аутентичные бейджики Harley-Davidson тех времен.

Заказать велосипед можно будет только черз музей Harley-Davidson, а стоимость каждого из 10 таких мотоциклов составит $ 4200.