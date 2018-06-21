Минское и брестское «Динамо» сегодня сразятся со сборной белорусских клубов 1 21.06.2018, 13:44

Матч пройдет сразу после открытия нового стадиона «Динамо».

Сегодня, 21 июня, состоится торжественная церемония открытия минского стадиона "Динамо" (билеты на нее продаваться не будут), сообщает pressball.by.

Завершится мероприятие выставочным матчем между сборной командой "Динамо" (Минска и Бреста) и сборной клубов чемпионата Беларуси (главные тренеры — Сергей Гуренко / Сергей Ковальчук и Игорь Криушенко). Комментировать игру будет Владимир Новицкий.

Матч начнется в 19.30 (церемония открытия — в 19.00), телеканал "Беларусь 5" организует прямую трансляцию. Противники проведут два тайма по 30 минут.