В Иране женщин впервые за 39 лет пустили на стадион 21.06.2018, 14:27

Запрет сняли после сидячей забастовки перед ареной в Тегеране.

В среду сборная Ирана проиграла испанцам со счетом 0:1 во втором туре группового этапа ЧМ-2018.

Но иранские женщины праздновали победу — впервые за 39 лет они попали на стадион и смотрели трансляцию матча на тегеранской арене Азади. Об этом пишет Sports.ru.

За три часа до матча иранкам отказали во входе на стадион, но они устроили сидячую забастовку перед стадионом — и в итоге трибуны открыли для всех. Смогут ли они женщины ходить и на сами игры, пока неизвестно.

Женщины в Иране не могли посещать стадионы с 1979 года — со времен Исламской революции, запретившей женщинам ходить с непокрытой головой, петь и танцевать в присутствии мужчин.

Женщины в Иране не могут быть судьями, поскольку, по мнению властей, «излишне эмоциональны». Голос женщины в суде имеет низшую ценность. Если происходит несчастный случай, в результате которого погибла женщина, виновник платит ее семье в два раза меньше, чем в случае, если погиб мужчина.