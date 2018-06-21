Украина приняла закон, приближающий вступление в НАТО 21.06.2018, 14:41

Фото: rada.gov.ua

Законопроект о национальной безопасности поддержали 248 народных депутатов Верховной Рады.

21 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о национальной безопасности Украины.

Законопроект №8068 поддержали 248 народных депутатов, сообщает gordonua.com.

Документ определяет полномочия государственных органов в сферах нацбезопасности и обороны.

В акте указано, что фундаментальными национальными интересами Украины являются интеграция в европейское пространство, членство в Европейском союзе и НАТО.

Документ предусматривает разграничение должностей начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил. Если президент Украины Петр Порошенко подпишет законопроект, эта норма вступит в силу с 2021 года.

Согласно закону, министра обороны будет назначать парламент из числа гражданских лиц. Эта норма должна вступить в силу уже со следующего года.

17 января члены СНБО поддержали проект закона "О национальной безопасности Украины". Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что закон должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже проведенные и запланированные реформы сектора безопасности, "а также объединить в себе не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах".

28 февраля президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины".

5 апреля Рада одобрила проект в первом чтении.

19 июня документ поддержал парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Ко второму чтению предложили внести 427 изменений.

20 июня на сессии начали рассматривать поправки.