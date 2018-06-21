Ученые раскрыли главный секрет долгожителей 3 21.06.2018, 15:48

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Исследователи завершили многолетний эксперимент.

Команда ученых из США раскрыла главный секрет долгожителей, у которых счастливая жизнь и активная здоровая старость. Теперь секрет долголетия стал доступен и всем остальным людям, пишет сайт orthodox.od.ua.

Исследователи завершили многолетний эксперимент американского психолога Льюиса Термана, который ещё с 1921 года пытался выяснить главные секрет всех долгожителей планеты. Теперь ученые на основании полученных результатов могут смело утверждать, что долго и счастливо живут только те люди, которые имеют цели и амбиции в жизни, а также большое желание достичь чего-то важного.

Ученые в ходе наблюдений выяснили, что долгожителями являются исключительно целеустремленные люди. Кроме того, у таких людей старость проходит достаточно активно и они болеют меньше людей, которые не ставят себе определенных целей в жизни.