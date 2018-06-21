Третий поход Юлии Тимошенко за президентством 4 Сергей Руденко, «Немецкая волна»

21.06.2018, 17:00

Юлия Тимошенко

Фото: ba.org.ua

Президентские выборы 2019 года в Украине для Юлии Тимошенко - важный рубеж, ей кровь из носу нужна победа.

20 июня Юлия Тимошенко официально заявила о намерении баллотироваться в президенты Украины в 2019 году. При этом лидер "Батькивщины" пообещала: если она победит, то это будут последние всенародные выборы главы государства. Дальше - изменения в Конституцию, превращение страны в парламентскую республику и избрание канцлера. Именно он (или в данном случае - она) и будет руководить государством.

Вечно вторая первая

Юлия Тимошенко дважды баллотировалась в президенты и дважды получала второй результат. В 2010 году она была уверена в своей победе над Виктором Януковичем. В то время Тимошенко была премьер-министром, имела поддержку представителей бизнес-элиты и контроль над частью Верховной Рады. Но это не помогло ей стать главой украинского государства. После был арест, суд и заключение.

Вторая попытка - на досрочных выборах 2014 года - тоже закончилась поражением, на этот раз - Петру Порошенко.

И Янукович, и Порошенко - давние оппоненты Юлии Владимировны. Янукович не взлюбил ее еще во времена своего пребывания в Донбассе, когда возглавляемая Тимошенко корпорация ЕЭСУ пыталась всем навязывать свои правила игры на газовом рынке. Порошенко - в 2005 году, когда президент Виктор Ющенко назначил ее премьер-министром Украины.

Собственно, в последние 14 лет мы были свидетелями противостояния трех президентов - Ющенко, Януковича и Порошенко с Юлией Тимошенко. Каждый из них, зная политическую коварность лидера "Батькивщины", пытался ее переиграть. До сих пор им это удавалось. За это время Тимошенко была дважды главой правительства, сидела в тюрьме, была во власти и в оппозиции. Но Юлия Владимировна не сдавалась и каждым своим действием пыталась доказать двум Викторам и Петру, что она - не хуже, а лучше их. И что роль вечно второй - не для нее. Она хочет быть первой. Но с иными полномочиями и возможностями.

Канцлер Украины?

В очередной поход за президентством Юлия Тимошенко отправляется с большой экспертной группой. Свое видение будущего Украины - "Новый курс" - лидер "Батькивщины" презентовала красиво и в присутствии широкой аудитории. Было сказано много правильных и модных слов: "блокчейн", ЗD-принтер и так далее. Но дело на самом деле не в них, а в политической системе, которую планирует построить Тимошенко в стране. В ней главными будут парламент и канцлер.

До сих пор только лидер украинских коммунистов Петр Симоненко четырежды баллотировался в президенты, обещая упразднить должность главы государства. Правда, он ни разу так и не выиграл выборы. Тимошенко же де-факто развила эту мысль. Она обещает провести референдум по изменению Конституции, объявить досрочные выборы в Раду. В итоге страна получит парламентскую республику и канцлера. Вот только как это изменит правила игры в разных сферах, поможет ли это завершить войну на Донбассе и вернуть Крым, Тимошенко не уточнила.

Надо сказать, что идея парламентской республики - не нова в риторике Юлии Тимошенко. В 2007 году ее команда вела переговоры с тогдашней Партией регионов об изменениях в Конституцию, которые предполагали бы ограничение полномочий президента и усиление роли парламента. Тогда Ющенко, побаиваясь широкой коалиции Тимошенко и Януковича, объявил досрочные парламентские выборы. Но это не убило идею парламентской республики.

Последний шанс для Тимошенко

Президентские выборы 2019 года для Тимошенко - важный рубеж. Ей кровь из носу нужна победа. И не только для того, чтобы стать на неполный срок президентом Украины. Идея с канцлерством - попытка Тимошенко упростить свой доступ к власти через парламент. Юлия Владимировна, очевидно, уверена, что после парламентских выборов 2019 года ей больше не придется стоять в этой постыдной для нее очереди за президентством. Она просто станет канцлером Украины, взяв под контроль всех и вся. А дальнейшее канцлерство - дело техники и договоренностей в Верховной Раде.

Удастся ли Юлии Тимошенко реализовать свой план, зависит не только от ее победы на президентских выборах, но и от того, согласиться ли нынешняя политическая элита и олигархи проложить Юлии Владимировне путь к канцлерству. Без активной поддержки иных участников украинской политики ее планам вряд ли суждено осуществиться. Ведь сегодня Украина - парламентско-президентская, а не сугубо президентская республика.

Сергей Руденко, «Немецкая волна»