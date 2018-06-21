Сечин пожаловался на низкую зарплату в «Роснефти» 6 21.06.2018, 18:12

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Игорь Сечин

По итогам 2018 года топ-менеджеры «Роснефти» получили 3,9 миллиарда российских рублей.

Зарплаты топ-менеджеров "Роснефти", получивших в прошлом году 3,9 миллиарда рублей на 14 человек, находятся на уровне "ниже среднего".

Об этом в четверг, выступая на годовом собрании акционеров компании, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, передает finanz.ru.

Комментируя выступление миноритария Леонида Пронина, который отметил высокие зарплаты управленцев "Роснефти" и предложил привязать их к уровню дохода акционеров, Сечин cказал, что "тут даже обсуждать нечего".

"370 млн рублей в год - я вообще не понимаю о чем идет речь, можно с Луны взять какие-то цифры", - цитирует главу "Роснефти" ТАСС.

"Зарплаты нашего менеджмента в среднем ниже, чем в частных компаниях. Наши вознаграждения соответствуют стандартам, принятым в отрасли, и являются открытыми и транспарентными", - сообщил глава "Роснефти".

Члены совета директоров и менеджмент "направляют все свои усилия на повышение эффективности работы, в том числе, и на повышение капитализации", заверил Сечин.

Повышать их мотивацию привязкой доходов к доходу акционеров, по его словам, - не единственно возможный путь.

На показатели во многом влияет рыночная конъюнктура и санкционные ограничения, принятые в одностороннем порядке, налоговое регулирование и другие регуляторные меры, объяснил Сечин.

При этом, признал он, в частных компаниях мотивацию менеджмента поддерживать легче: "они в ряде случаев являются и крупными акционерами этих компаний и сами принимают решение о дивидендах и премиях".

По итогам 2017 года 14 членов правления "Роснефти" получили вознаграждение в 3,9 миллиарда рублей. Их этой суммы 643 млн рублей пришлось на зарплату, 117 млн - на оплату участия в работе управляющих органов, а основная часть - 1,77 млрд рублей - на премии.

По сравнению с 2016 годам щедрость компании к своим топ-менеджерам выросла на 200 миллионов рублей, или 5,4%.

За первый квартал 2018-го правление заработало 348,6 млн рублей, включая зарплату в размере 193 млн рублей, вознаграждение на 30 млн руб., премии - 5 млн руб., командировочные и иные выплаты на 119,7 млн руб.