Украинские военные рассказали, как взяли боевиков «ЛНР» в «огненный мешок» 2 21.06.2018, 21:16

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Украинские военные продвинулись вперед и укрепили свои позиции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба бригады со ссылкой на материал журнала "Тиждень", передает apostrophe.ua.

Село Желобок Луганской области стало известным год назад благодаря успешной операции украинских бойцов 93-й отдельной механизированной бригады (ОМБр)"Холодный Яр".

Отмечается, что в начале лета 2017 года Луганщина казалась местом, где войны уже нет. Боевики держали в Желобке незначительный гарнизон, который постоянно нес тяжелые потери.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Бахмутки были представлены 93-й отдельной механизированной бригадой. Весной они улучшили свои тактические позиции и продвинулись вперед практически на 1600 метров, взяв под контроль участок трассы Луганск-Бахмут от 31-го блокпоста до Желобка.

К июню с медленным продвижением украинского пехоты вперед боевики более или менее мирились. 2 июня об улучшении тактического положения 93-й ОМБр у Бахмутской трассы сообщили украинские СМИ. После этого руководство боевиков впало в истерику, вероятно, представляя себе ужасные картины дальнейшего движения ВСУ вперед.

Новые позиции почти ежедневно стали подвергаться мощным артиллерийским обстрелам. Оккупанты даже задействовали против пехоты 203-мм гаубицы "Пион" с ужасной разрушительной силой. Снаряды и мины ложились и по 29-му блокпосту. С каждым днем обстрелы становились более интенсивными.

На рассвете 5 июня украинские бойцы, усиленные снайперской парой, отделением бригадной разведки и саперами, выдвинулись на перекресток к Желобку. 6 июня террористы устроили мощный артиллерийский обстрел перекрестка из 152-мм орудий и минометов.

7 июня два сапера побежали за флагом террористической "Новороссии", который развевался на самодельном флагштоке на трассе, где боевики бросили свои позиции. Они попали под обстрел, разоблачив тем самым систему огня противников.

"Стрелковый бой на расстоянии до 300 метров продолжался час с четвертью. Интенсивность его была такой высокой, что пулеметы и автоматы от перегрева выходили из строя. Противник шел на штурм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре начались очень мощные атаки украинских позиций. Шесть раз враг атаковал и шесть раз безрезультатно откатывался. Дело принимало опасный оборот. Враг привлекал все новые и новые силы.

"Несколько разведчиков из 93-й пытались оттягивать врага на себя, обстреляв с фланга. После короткой схватки они вызвали огонь минометов и артиллерии по Желобку. Враг зашел в "огневой мешок". В безлюдном Желобке было негде прятаться. Взрывы и обломки догоняли спецназовцев "ЛНР" посреди улиц, разрывали их во дворах заброшенных домов. А те все равно шли вперед, почти не пригибаясь, и погибали", - пишут авторы материала.

Таким образом, результаты боя за Желобок превзошли самые смелые ожидания. Украинская бригада улучшила свое тактическое положение. Основные маршруты выдвижения резервов противника на направлении Донецкий-Крымское были полностью взяты под контроль.

Силами фактически одного взвода 93-й ОМБр проведена разведка боем и разоблачены боевой порядок подразделений 4-й мотострелковой бригады "ЛНР" - районы сосредоточения и порядок выдвижения резервов.

Действия полусотни украинских бойцов были восприняты как начало наступления. В результате не менее 200 наемников дезертировали, техника не смогла выйти в бой.

За несколько часов боя в Желобке подтвержденные потери боевиков составили не менее 25 человек. Еще около 10 кадровых российских военных отправились через границу "грузом 200".

В 93-й бригаде тоже не обошлось без потерь. В бою погиб пулеметчик Владимир Лайков, до 10 бойцов получили пулевые и осколочные ранения, а также контузии в результате мощных обстрелов.

"История с Желобком показала, что даже при многочисленном преимуществе противника его можно и нужно бить. Средняя схватка заставила командование сепаратистов бросать на верную смерть свою элиту. Ведь погибать за самопровозглашенные террористические республики в простых наемников не было никакого желания", - сказано в материале.