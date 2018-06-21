Неман мелеет: на реке приостановлено судоходство 1 21.06.2018, 22:31

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Такой засухи не было 70 лет.

Без дождей регион живет уже почти два месяца. Бьют тревогу аграрии — урожай под угрозой. Сложная обстановка и в лесах. Тёплая весна и жаркий июнь — по словам синоптиков, такой засушливой погоды в области в это время не было более 70 лет, сообщает hrodna.life.

Состояние реки гидрологи приходят проверить дважды в день. И пока результаты не радуют. Уровень воды с каждым днем все ниже: начал стремительно падать еще в мае. И до сих пор ситуация остается сложной. Судоходство на Немане приостановлено, прогулочный теплоход «Ольга Соломова» пришвартовался к берегу.

Дожди если и идут, то только местами, да и те — кратковременные. От засухи страдает вся область. Чуть лучше ситуация на севере региона — в Островце и Ошмянах. Там еще сохранилась влага в почвах. А вот на западе — в Гродно и Гродненском районе — дождей не видели почти два месяца. Теплая весна, сухой май и жаркий июнь — такой погоды, уверяют синоптики, не было со времен окончания Великой Отечественной войны.

Вдоль берегов стоит неприятный запах из-за подсыхающая дна и тины. Местные рассказывают: когда полноводный и даже коварный Неман сейчас местами можно перейти вброд — воды по колено. Река обмелела настолько, что в черте города на поверхность вышли даже опоры старых деревянных мостов и пристаней, построенных еще в начале ХХ века.

Газоны в Гродно выгорели

Цветники и посадки молодых деревьев поливают теперь каждый день. Нормально пока работает только ГЭС. Но если уровень воды упадет еще ниже — оборудование остановится. В хозяйстве «Филиал Скидельский» Гродненского района уже подсчитывают убытки: скоро жатва, только вот убирать нечего. Буквально на глазах растения в полях гибнут. В хозяйстве почти 80% земель — пески и супеси. В засуху они первыми попали под удар. И если кукуруза и сахарная свекла еще поднимутся, то пшеницу и ячмень придется просто выбросить. Аграрии в срочном порядке пытаются спасти хоть что-то.

Страдают от засухи и леса

В Гродненской области установлен максимальный пятый уровень пожарной опасности. Вход — под строгим запретом. В Гожском лесничестве сейчас самая сложная в округе ситуация — с 12 тысяч гектаров две трети — хвойные деревья (наиболее уязвимые — загораются как спички). Лесники говорят: посаженый на субботниках в апреле молодняк вряд ли выживет.