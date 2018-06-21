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Видеофакт: В США отец гонщика NASCAR спас сына из загоревшейся машины

  • 21.06.2018, 22:50
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Мужчина выбежал на трассу и помог водителю быстрее, чем подъехали пожарные.

Необычный случай произошел в Южном Бостоне, штат Вирджиния, где проходила гонка американской ассоциации NASCAR. Мужчина выбежал на трассу и помог водителю быстрее, чем подъехали пожарные.

Во время заезда машина Майка Джонса столкнулся с соперником и загорелась. Через несколько секунд, перепрыгнув ограждение, на трассу выбежал отец гонщика и начал доставать сына из машины. Только потом к месту аварии подъехали пожарные, сообщается intex-press.by со ссылкой на jalopnik.com.

— У меня не было времени испугаться, я должен был вытащить сына из машины. Я просто отец, просто отец, помогавший своему ребенку, — сказал отец гонщика Дин Джонс.

Несмотря на этот смелый поступок, NASCAR поставила Джонса-старшего на испытательный срок за выход на трассу во время гонки. Но мужчину это не расстроило: «Никто бы не смог остановить меня от спасения сына, даже малыш Иисус».


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