На что сейчас могут рассчитывать белорусы при покупке авто в Германии 22.06.2018, 9:43

2,266

Экскурсия в автомобильную Мекку.

Журналисты abw.by обратили взор на своего рода автомобильную Мекку белорусов - Германию, пригон автомобиля из которой как знак качества. Что же можно привезти в Беларусь сейчас?

Как и в прошлый раз, мы учтем в общих чертах расходы на пригон: 300 евро на сопутствующие траты и 320 евро на уплату утильсбора. Повторимся: мы не задавались целью создать подробную инструкцию по пригону, а лишь попытались выяснить в общих чертах, имеет ли в нем смысл в принципе.

До 4000 долларов

С таким скромным бюджетом рассчитывать в Германии не на что. Растаможка авто с литровым двигателем обойдется в 1500 евро, от бюджета на покупку останется лишь 1330 евро, или 1540 долларов в эквиваленте. На mobile.de наберется не более двух десятков подобных предложений, а те, что есть, потребуют значительных затрат на восстановление. Учитывая, что это будет малолитражка, стоит ли овчинка выделки?

До 7000 долларов

Увеличим бюджет до 7000 долларов, что в эквиваленте в евро составляет 6040. Отнимаем расходы и утильсбор - на руках остается 5420 евро. Еще немного простой математики: при выборе "проходного" авто в возрасте от 3 до 5 лет можно рассчитывать на ценник от 3920 (литровый двигатель) до 3040 евро (при растаможке авто с 1,4-литровым двигателем).

Есть ли из чего выбирать? Предложений не так уж много: фильтр выдает около 200 вариантов до 4000 евро, но не стоит забывать, что многие из них оснащены не литровым двигателем, что сокращает бюджет на покупку.

Так, за 3700-4000 евро предлагается непопулярный у нас Smart ForTwo.

На его фоне Peugeot 208 за 3990 евро выглядит уже привлекательнее.

Ford Ka с 1,2-литровым двигателем оценен в 2290, что означает, что на руках останется еще около 1500 евро.

Еще один вариант, подходящий под бюджет, - Dacia Sandero. После ее покупки от выбранной суммы останется около 300 евро. Но ехать в Германию за Sandero, в котором даже нет кондиционера?

В 4000 евро оценена Skoda Citigo. Литровый двигатель, трехдверное исполнение, из опций - кондиционер. Подобные предложения вовсе не единичны.

Из более привычных предложений - FIAT Punto 2013 года с 1,2-литровым бензиновым двигателем за 2990 евро. Такая сделка оставит на руках около 300 евро.

С 7000 долларов на руках надеяться на полноценный автомобиль из Германии все же не стоит. За эту сумму можно рассчитывать на вышеупомянутые малолитражки, к которым в компанию можно добавить Suzuki Alto, Peugeot 107, Toyota Aygo, Volkswagen Up! и им подобные автомобили. Скажем прямо: это далеко не те авто, которые мы в большинстве своем рассматриваем в качестве личного транспорта.

Почти та же ситуация и с автомобилями старше пяти лет: невысокая стоимость экземпляров 2004-2008 годов нивелируется увеличенной суммой растаможки. Итог - покупать по-прежнему нечего.

До 10.000 долларов

С увеличенным бюджетом на покупку ситуация становится несколько интереснее. В случае с "проходными" автомобилями именно на покупку остается от 5630 до 6510 евро для двигателей 1.4 и 1.0 соответственно. Есть ли выбор?

За 5400 евро предлагается Mitsubishi Space Star с 1,2-литровым двигателем и пробегом 150.000 км.

Chevrolet Trax с 1,4-литровым двигателем и 76.000 км пробега и Opel Adam с двигателем такого же объема, но с пробегом вдвое меньше выставлены на продажу за 4000 и 5000 евро соответственно.

Интересный вариант - Volkswagen Touran EcoFuel с 1,4-литровым TSI и DSG. Судя по фото, авто требует косметического ремонта, что для пробега 284.000 км неудивительно. Машина оценена в 5500 евро, что означает, что вся покупка обойдется примерно в 8500 евро, или 9900 долларов. Volkswagen Touran 2013-2015 годов в Беларуси продаются за 11.000-16.000 долларов.

Хватает предложений среди Opel Corsa с 1,3-литровым дизелем - как раз можно уложиться в обозначенный лимит.

А что у нас?

С 10.000 долларов на руках, даже за минусом растаможки и прочих расходов, в Германии уже есть из чего выбирать. В предложениях хватает малолитражек, но среди них вполне можно отыскать что-то действительно интересное. Чтобы лучше понимать ситуацию с автомобилями из Германии, достаточно изучить объявления о продаже в Беларуси - почти все вещи в этом мире уже кто-то сделал за вас.

Что же предлагают на нашем рынке? Citroёn C3 2014 г.в. с литровым двигателем оценен в $7750. За универсал Skoda Octavia 2014 года с МКПП и 1,4-литровым двигателем просят $12.400

Skoda Citigo оценена в $6300, Opel Zafira с 1,6-литровым дизелем - в $15.900. $16.700 просит продавец за дизельный Citroёn C4 Grand Picasso.

Opel Corsa с 1.3 CDTI стоит $8600, дизельный Renault Grand Scenic с 1,5-литровым двигателем выставлен на продажу за $12.800.

В общей массе пригнанных на наш рынок автомобилей ценник большинства переваливает за 10.000 долларов, что характеризует ситуацию как нельзя лучше.

Наш вердикт

Покупка автомобиля из Германии - это едва ли не целая наука со своими хитростями и премудростями. Без учета различного рода нюансов в целом ситуация складывается следующим образом: с 7000 долларов в кармане можно или рассчитывать на малолитражку из Германии, или вплотную заняться поиском более подходящего авто у нас.

С 10.000 долларов на руках выбирать машину уже интереснее, что подтверждается экземплярами на нашем рынке. Однако в таком случае нужно быть готовым изыскать еще одну-две тысячи, чтобы найти действительно интересный экземпляр, а также окончательно решить, что "бэушка" из Европы будет лучше нового авто, приобретенного здесь.