закрыть
22 июня 2018, пятница, 11:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

На что сейчас могут рассчитывать белорусы при покупке авто в Германии

  • 22.06.2018, 9:43
  • 2,266

Экскурсия в автомобильную Мекку.

Журналисты abw.by обратили взор на своего рода автомобильную Мекку белорусов - Германию, пригон автомобиля из которой как знак качества. Что же можно привезти в Беларусь сейчас?

Как и в прошлый раз, мы учтем в общих чертах расходы на пригон: 300 евро на сопутствующие траты и 320 евро на уплату утильсбора. Повторимся: мы не задавались целью создать подробную инструкцию по пригону, а лишь попытались выяснить в общих чертах, имеет ли в нем смысл в принципе.

До 4000 долларов

С таким скромным бюджетом рассчитывать в Германии не на что. Растаможка авто с литровым двигателем обойдется в 1500 евро, от бюджета на покупку останется лишь 1330 евро, или 1540 долларов в эквиваленте. На mobile.de наберется не более двух десятков подобных предложений, а те, что есть, потребуют значительных затрат на восстановление. Учитывая, что это будет малолитражка, стоит ли овчинка выделки?

До 7000 долларов

Увеличим бюджет до 7000 долларов, что в эквиваленте в евро составляет 6040. Отнимаем расходы и утильсбор - на руках остается 5420 евро. Еще немного простой математики: при выборе "проходного" авто в возрасте от 3 до 5 лет можно рассчитывать на ценник от 3920 (литровый двигатель) до 3040 евро (при растаможке авто с 1,4-литровым двигателем).

Есть ли из чего выбирать? Предложений не так уж много: фильтр выдает около 200 вариантов до 4000 евро, но не стоит забывать, что многие из них оснащены не литровым двигателем, что сокращает бюджет на покупку.

Так, за 3700-4000 евро предлагается непопулярный у нас Smart ForTwo.

На его фоне Peugeot 208 за 3990 евро выглядит уже привлекательнее.

Ford Ka с 1,2-литровым двигателем оценен в 2290, что означает, что на руках останется еще около 1500 евро.

Еще один вариант, подходящий под бюджет, - Dacia Sandero. После ее покупки от выбранной суммы останется около 300 евро. Но ехать в Германию за Sandero, в котором даже нет кондиционера?

В 4000 евро оценена Skoda Citigo. Литровый двигатель, трехдверное исполнение, из опций - кондиционер. Подобные предложения вовсе не единичны.

Из более привычных предложений - FIAT Punto 2013 года с 1,2-литровым бензиновым двигателем за 2990 евро. Такая сделка оставит на руках около 300 евро.

С 7000 долларов на руках надеяться на полноценный автомобиль из Германии все же не стоит. За эту сумму можно рассчитывать на вышеупомянутые малолитражки, к которым в компанию можно добавить Suzuki Alto, Peugeot 107, Toyota Aygo, Volkswagen Up! и им подобные автомобили. Скажем прямо: это далеко не те авто, которые мы в большинстве своем рассматриваем в качестве личного транспорта.

Почти та же ситуация и с автомобилями старше пяти лет: невысокая стоимость экземпляров 2004-2008 годов нивелируется увеличенной суммой растаможки. Итог - покупать по-прежнему нечего.

До 10.000 долларов

С увеличенным бюджетом на покупку ситуация становится несколько интереснее. В случае с "проходными" автомобилями именно на покупку остается от 5630 до 6510 евро для двигателей 1.4 и 1.0 соответственно. Есть ли выбор?

За 5400 евро предлагается Mitsubishi Space Star с 1,2-литровым двигателем и пробегом 150.000 км.

Chevrolet Trax с 1,4-литровым двигателем и 76.000 км пробега и Opel Adam с двигателем такого же объема, но с пробегом вдвое меньше выставлены на продажу за 4000 и 5000 евро соответственно.

Интересный вариант - Volkswagen Touran EcoFuel с 1,4-литровым TSI и DSG. Судя по фото, авто требует косметического ремонта, что для пробега 284.000 км неудивительно. Машина оценена в 5500 евро, что означает, что вся покупка обойдется примерно в 8500 евро, или 9900 долларов. Volkswagen Touran 2013-2015 годов в Беларуси продаются за 11.000-16.000 долларов.

Хватает предложений среди Opel Corsa с 1,3-литровым дизелем - как раз можно уложиться в обозначенный лимит.

А что у нас?

С 10.000 долларов на руках, даже за минусом растаможки и прочих расходов, в Германии уже есть из чего выбирать. В предложениях хватает малолитражек, но среди них вполне можно отыскать что-то действительно интересное. Чтобы лучше понимать ситуацию с автомобилями из Германии, достаточно изучить объявления о продаже в Беларуси - почти все вещи в этом мире уже кто-то сделал за вас.

Что же предлагают на нашем рынке? Citroёn C3 2014 г.в. с литровым двигателем оценен в $7750. За универсал Skoda Octavia 2014 года с МКПП и 1,4-литровым двигателем просят $12.400

Skoda Citigo оценена в $6300, Opel Zafira с 1,6-литровым дизелем - в $15.900. $16.700 просит продавец за дизельный Citroёn C4 Grand Picasso.

Opel Corsa с 1.3 CDTI стоит $8600, дизельный Renault Grand Scenic с 1,5-литровым двигателем выставлен на продажу за $12.800.

В общей массе пригнанных на наш рынок автомобилей ценник большинства переваливает за 10.000 долларов, что характеризует ситуацию как нельзя лучше.

Наш вердикт

Покупка автомобиля из Германии - это едва ли не целая наука со своими хитростями и премудростями. Без учета различного рода нюансов в целом ситуация складывается следующим образом: с 7000 долларов в кармане можно или рассчитывать на малолитражку из Германии, или вплотную заняться поиском более подходящего авто у нас.

С 10.000 долларов на руках выбирать машину уже интереснее, что подтверждается экземплярами на нашем рынке. Однако в таком случае нужно быть готовым изыскать еще одну-две тысячи, чтобы найти действительно интересный экземпляр, а также окончательно решить, что "бэушка" из Европы будет лучше нового авто, приобретенного здесь.


популярное за неделю

Мнение

Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип
Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич
Вулканический синдром
Вулканический синдром Владимир Горбулин