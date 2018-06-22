Гидромет: На выходных будет до +21°С 22.06.2018, 12:25

В субботу ожидаются дожди.

23 июня погоду Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты, лишь ночью западные районы страны будут находиться в поле повышенного давления. Ожидается облачная с прояснениями, сообщает Гидромет.

Ночью и утром по юго-восточной половине, днем на большей части территории дожди, утром и днем по юго-востоку местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от +8°С по западу до +16°С по востоку страны, во второй половине дня она повысится до +13..+18°С, по Гродненской и Брестской области до +21°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

24 июня республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и прохладной неустойчивой воздушной массы. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах сильные дожди, в дневные часы местами прогремят грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +13..+20°С.

25 июня Беларусь будет оставаться в прохладной неустойчивой воздушной массе, поступающей со Скандинавии. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ветер западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +14..+21°С, по югу местами до +23°С.

Внимание! Сегодня по западу нашей страны сохранится высокая, в отдельных районах чрезвычайная, пожарная опасность. Находясь на природе, будьте осторожны с огнем!