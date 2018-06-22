Гомельчане - чиновникам: Вы нас просто не хотите слышать 1 22.06.2018, 15:40

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Жители города не согласны с планами возвести у них под окнами два девятиэтажных дома.

Жители улицы Рогачевской в Гомеле вновь встретились с властями, но чиновники не хотят отказываться от уплотнения.

Собрание проходило бурно. Жильцы не согласны с планами возвести у них под окнами два девятиэтажных дома. Администрация же утверждает, что новое уплотнение только пойдет им на пользу, пишут «Сильные новости».

«А что вы хотите видеть в свое окно?»

В эти тихие дворы, наверное, впервые явилась такая представительная официальная делегация. В ее составе прибыли первый заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Сиваков, директор УКС Гомельского горисполкома Владимир Сеноженский, представители «Водоканала», института «Гомельпроект» и ряда других организаций. Встречу снимало государственное телевидение.

Правда и на этот раз идентифицировать всех служащих администрации сразу было не просто — они вновь представились только после того, как их попросили. Инициировали эту встречу власти. Ее организация вызвала у жителей недоумение. Например, в объявлении место встречи было указано возле домов 61 и 63 по улице Кирова. Если дом 61 находится в районе предполагаемой застройки, то 63-й — на другой стороне Рогачевской, за кольцом-развязкой. «Где же нам собираться?» — спрашивали некоторые жильцы. Также жильцы по телефону попросили перенести время встречи с 18 часов на 19. По их мнению, к шести вечера многие просто не успеют доехать с работы. К сожалению, сделано это не было. Но все равно людей собралось немало, и им было, что сказать администрации.

Собрание вновь началось с вопроса об общественных слушаниях, которые якобы состоялись в 2015 году и на которых будто бы все живущие здесь дружно проголосовали за уплотнение. И в ряде своих письменных обращений, и на встрече с администрацией 31 мая активисты требовали предоставить им протокол или иные документальные подтверждения того, что слушания действительно проходили. И на этот раз администрация сделать этого не смогла. Настоятельную просьбу людей найти протокол чиновники вновь записали в блокнот и пообещали в следующий раз непременно его принести. Активистка Аля сообщила, что они просмотрели все подшивки газеты «Гомельские ведомости», где якобы печаталось объявление о проведении общественного обсуждения. В газетах за 2015 год и даже 2014 никаких похожих сообщений найти не удалось.

Хоть и без протокола, но власти явились на встречу не с пустыми руками. Была развернута детальная схема застройки дворов, на этот раз даже с указанием расстояний между строящимся зданием и жилыми домами. Согласно плану, эти промежутки составят от 20 до 25 метров. Впрочем, люди убеждены, что «высотка» все равно закроет им солнце. «Что же мы сможем видеть теперь в наши окна?» — спросил мужчина средних лет. Ответ высокопоставленного чиновника был метафоричен: «А что вы хотите там увидеть?»

Со стороны администрации в этот раз был припасен и серьезный пряник — людям пообещали поставить во дворе детскую площадку с резиновым покрытием. Предположения, что площадку поместят внутри изолированного дворика нового элитного дома, начальник УКС Владимир Сеноженский отмел сразу:

— Детская площадка будет общего пользования.

Один из жителей заметил:

— Хорошо, что вы так заботитесь о нас и наших детях. А нельзя поставить площадку без ваших уплотнительных застроек?

Пинг-понг с администрацией

Отдельно стояли вопросы озеленения и парковок. Активисты говорят, когда ранее жильцы дома обращались по поводу расширения стояночных мест, то получали отказ — во дворах не хватало площадей.

— А теперь эти площади откуда появились?

Работники администрации говорят, что территория расширяется за счет подлежащего сносу частного коттеджа.

— Это всего лишь семь соток, — доносится из толпы жителей.

— Семь соток — это семьсот метров квадратных, — парирует администрация.

— По нормам нужно восемьсот — мы узнавали, — отвечают жильцы.

Диалога явно не получается. Временами общение людей и представителей власти напоминает игру в пинг-понг — вместо ответа на вопрос чиновники сами задают вопросы. Казалось бы, в их интересах сбить накал страстей, но зачастую отдельные руководители сами повышают голос, пытаются давить на людей. «Вы что тут, круче всех?» — получает «ответ» одна из женщин.

Один из представителей администрации заявляет, что «эгоистичные» жители срывают строительство «социального жилья». Но тут же выясняется, что жилье — коммерческое. Квартиры в этом доме будут продаваться застройщиками по приличной рыночной цене. Прибыль прогнозируются немалая. А вот квартиры в старых домах, окна которых закроет тень, могут существенно упасть в цене.

Среди жителей есть несколько человек, имеющих профессиональное строительное образование. Они критически оценивают обещания властей, что уплотнительная застройка никак не ухудшит условия их жизни в тесных двориках на Рогачевской.

Что касается озеленения, то на вопрос, какие нормативы по зелени существуют, жильцам было сказано только, что в «проекте все соблюдено». Непонятно, как зеленые насаждения после уплотнения будут высаживаться на проходящие тут везде коммуникации — это запрещено.

Собравшиеся жалуются, что в их старых домах и так бывают перебои с водоснабжением. Представитель «Водоканала» уверяет, что к местной сети новые дома не будут подключены. Люди недоумевают — неужели сквозь плотную застройку центра города к двум новым «девятиэтажкам» будут вести новые инженерные коммуникации? Взрывая асфальт и переходя оживленные автомагистрали?

Пожилая женщина жалуется, что в доме рядом — по адресу Рогачевская, 2г — и так «поехала» стеночная панель. Её уверяют, что новый дом будет возводиться на ленточном фундаменте — совершенно без вибраций.

«У нас простое, человеческое желание — жить в нормальных условиях...»

Похоже, что взаимопонимания не удалось достигнуть и в этот раз. По усиленному информационному сопровождению в гос-СМИ и по настрою большинства работников администрации видно, что они готовы «уплотнить» дворы на Рогачевской несмотря ни на что.

Звучит вопрос:

— Вы видите, что планы застройки на этом месте вызывают такой сильный протест людей. Неужели нельзя подыскать альтернативную площадку? Разве в Гомеле мало мест? Может быть не стоило создавать еще здесь один очаг социальной напряженности, которая и так растет в обществе?

Один чиновник вместо ответа сам начинает задавать вопросы. Правда, представитель Гомельского горисполкома задумчиво говорит:

— Может быть и не стоило...

Была и комичная сцена — в прошлый раз администрация заявила, что генплан, включая застройку Рогачевской, утвержден самим правителем. Несколько пенсионеров просили показать подпись Лукашенко на схеме, но, разумеется, диктатор лично не вникает и не утверждает такие детализированные карты.

— Вы нас убеждаете, что после уплотнения нам станет только лучше. Так давайте меняться с нами домами? — уже кричат женщины.

Особое возмущение у людей вызвали репортажи отдельных официальных СМИ, показавших жителей, протестующих против нарушения их законных прав, эгоистами или темными субъектами во главе с несколькими бузотерами. Понятное дело, что работающие там журналисты — люди подневольные, но такого рода информация только подливает масло в огонь конфликта.

Чиновники утверждают, что якобы есть люди, выступающие за строительство скандального дома. И даже указывают на некую женщину в темных очках. Она похожа на журналистку одного из государственных изданий. Активисты предлагают провести голосование и выяснить кто за и кто против. Администрация считает это излишним, но жители ставят вопрос на голосование. Первыми просят проголосовать сторонников уплотнительной застройки — ни одной руки. Даже представители администрации почему-то воздерживаются. Женщина в темных очках быстро уходит.

В конце встречи эмоциональный накал возрос до предела. «Вы нам не ответили ни на один вопрос. Вы нас просто не хотите слышать», — говорят жители. Администрация же упрекает их в том, что они не задали ни одного грамотного вопроса и не хотят разбираться в ситуации. «Мы вам написали десятки обоснованных обращений, со ссылками на действующее законодательство. А получили только отписки. Позор!» — кричат люди. «У нас простое, человеческое желание — жить в нормальных условиях. Мы все равно не дадим вам отнять у нас двор!»

Первый заместитель председателя Гомельского горисполкома Александр Сиваков все же предлагает закончить собрание на примирительной ноте, а жителям — еще раз подать письменные вопросы. Он обещает обстоятельно разобраться во всем к следующей встрече. Некоторые активисты предлагают в следующий раз приходить с политическими лозунгами. Но большинство сходиться во мнении, что это исключительно социальный протест и пока нужно добиваться отмены незаконного решения. Люди с нетерпением ожидают ответа от Администрации президента.