Жертвы мифов 4 Роман Бессмертный

22.06.2018, 15:55

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Роман Бессмертный

Фото: Facebook

Штампы охлаждают желание людей разобраться, что было на самом деле.

Сегодня будет много воспоминаний о Второй мировой. Я помню ту известную песню «Двадцать второго июня, Ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война». Страшные слова, положенные на веселую музыку.

Такие песни, с ужасным диссонансом, создавались сознательно. Чтобы советские люди после 22 июня 1941 забыли все то, что происходило с 17 сентября 1939 года. Ведь Советский Союз именно тогда вступил во Вторую мировую войну, в соответствии с Пактом Молотова-Риббентропа.

Таким образом, до 22 июня это государство уже почти два года находилась в состоянии войны. А мы и сегодня являемся жертвами тех мифов, которые скрывали истинные намерения Советского Союза.

Эти мифы настолько сильно укоренились еще в советские времена, что мне до сих пор непонятно, как могли не обращать внимание на книгу маршала Ивана Баграмяна «Так начиналась война». Он еще в 70-х годах описывал события 17 сентября 1939 года. В Советском Союзе делали вид, будто этой книги не существует. Народ сплачивали идеей о том, что единственный агрессор - нацистская Германия.

Штампы охлаждают желание людей разобраться, что было на самом деле. Нынешняя Россия продолжает эту политику. И делает все для того, чтобы присвоить историческую память о Второй мировой, не имея другой консолидирующей идеи для своей нации.

Поэтому когда сегодня в очередной раз прозвучит фраза о начале войны 22 июня 1941 года, надо помнить, что это очередной миф, которым прикрывался ранее Советский Союз, а сейчас - современная Россия.

Роман Бессмертный, «Фейсбук»