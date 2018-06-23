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СБУ сообщила о предотвращении заказанного спецслужбами РФ теракта

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  • 23.06.2018, 17:14
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Российские спецслужбы готовили теракт в Харькове.

По данным спецслужбы, российские кураторы заплатили участникам так называемой военно-политической группы Харьковское движение сопротивления за подрыв памятника с помощью самодельного взрывного устройства, сообщает "Новое время".

По подозрению в подготовке взрыва была задержана одна из участниц группы. Во время обысков в ее квартире обнаружили символику террористических организаций "Д/ЛНР".

В спецслужбе добавили, что Харьковское движение сопротивления было создано в 2014 году. Участники "сопротивления" специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и автомобилей их членов, разведке и распространении среди харьковчан антиукраинских, сепаратистских и экстремистских материалов.


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