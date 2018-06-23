ЧМ-2018: Бельгия обыграла команду Туниса со cчетом 5:2 1 23.06.2018, 17:08

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Сборная Бельгии обеспечила себе место в плей-офф.

Сборная Бельгии одержала победу над командой Туниса со счетом 5:2 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Эден Азар (6-я с пенальти и 51-я минуты), Ромелу Лукаку (16, 45) и Миши Батшуайи (90). У проигравших отличились Дилан Бронн (18) и Вахби Хазри (90+3).

Лукаку забил уже четыре мяча на нынешнем турнире, по этому показателю он делит первое место с португальским форвардом Криштиану Роналду. Также бельгийский нападающий установил рекорд национальной команды по количеству голов на одном чемпионате мира и сравнялся с Марком Вилмотсом по общему числу забитых мячей на мировых первенствах (по 5 голов).

Голы:

1:0 – 6, пенальти Азар, 2:0 – 16 Лукаку, 2:1 – 18 Бронн, 3:1 – 45 Лукаку, 4:1 – 51 Азар, 5:1 – 90 Батшуайи, 5:2 – 90 Хазри.

Бельгия – Куртуа, Боята, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско, Витцель, Азар (Батшуайи, 68), Мертенс (Тилеманс, 86), Лукаку (Феллайни, 59).

Тунис – Бен-Мустафа, Бен-Юссеф (Беналуан, 41), Маалуль, Бронн (Наггез, 24), Мерья, Кауи, Скири, Хазри, Сасси (Слити, 59), Бадри, Бен-Юссеф.

Предупреждение:

Сасси (14).