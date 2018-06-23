Видеофакт: На трассе под Минском два водителя толкались своими машинами 3 23.06.2018, 22:13

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Разборки на дороге происходили возле ГАИ Минского района.

Видео прислал в редакцию abw.by Руслан, один из участников конфликта.

Как видно на записи, он двигался по крайней левой полосе, что, видимо, и вывело из себя водителя Opel.

«Передо мной машина, а справа велосипедисты — это видно на видео. Он не вытерпел и по обочине обогнал, «подрезал» так, что я чуть в него не въехал. А когда я его догнал, он опять начал «учить», но уже жестко, не давая обогнать», — комментирует Руслан.

«Дело закончилось тем, что я ему показал остановиться. Он остановился, я подошел и сказал, что если он такой горячий, то пусть разгонится и ударится в столб — из-за его «учительских уроков» могли пострадать другие люди. К моему удивлению, он вел себя очень спокойно. В итоге мы разъехались, но в ГАИ я написал заявление и предоставил видео — таких безответственных людей надо наказывать», — добавил Руслан.