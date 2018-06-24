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Ирландия откажется от машин с двигателями внутреннего сгорания

  • 24.06.2018, 11:59
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По словам премьер-министра страны, такой шаг потребует глубоких изменений в привычной жизни ирландцев.

Правительство Ирландии планирует запретить продажи автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на территории страны.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, пишет издание Autocar. Так, по словам Варадкара, такой шаг невозможен без поддержки общества и определенно потребует глубоких изменений в привычной жизни ирландцев.

"Инициативная группа предлагает полностью запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Ирландии в 2030 году", - сообщил чиновник.


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