Борисовские автомобилисты: Машины цепляют днищем асфальт 5 24.06.2018, 21:21

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Фото: ex-press.by

Автомобилисты шокированы состоянием дорог в Борисове.

Микрорайон Ватутина в Борисове славится не только леском, за который горой стоят местные жители, но и своим перекрестком улиц Горького и Ватутина — в дождливую погоду здесь образовывается целое озеро.

После того, как вода уходит, водителям открывается “лунный” пейзаж. Вода вымывает временно засыпанный асфальтогранулят из ям и опасность повредить автомобиль при преодолении препятствия становится более чем реальной, пишет ex-press.by.

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Проезжающие мимо водители, увидев человека с фотоаппаратом, останавливаются со словами: “Давно пора! Напишите, наконец, про это безобразие!”

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Владимир, один из проезжающих мимо автомобилистов, заинтересовался съемкой. Спросив, куда пойдут фото, рассказал свою историю:

— Я живу в этом районе уже 20 лет. И все это время тут проблемы с дорогой. Мы уже не раз писали обращения и ходили к разным председателям РИКа (районный исполнительный комитет. — Авт.). Но дорогу даже если и делают, то ремонта хватает максимум до весны. Во время осенних дождей тут образовывается целое озеро от того, что нет никакой ливневки, потом вода замерзает и разрушает асфальт. Ни одно покрытие не выдержит таких условий. Потому и мучаемся. А в последние годы стало еще хуже. Дальше по улице строят новые дома. Грузовики ездят туда-сюда на стройку и находящуюся рядом базу, разбивают дорогу буквально за месяц. Этой весной ямы засыпали асфальтогранулятом, сейчас его вымыло, ямы стали еще глубже и больше. Нередко вижу, как машины цепляют днищем асфальт.

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

С вопросом, когда будет отремонтирована дорога на этом участке, журналист обратится к заместителю директора по коммунальным вопросам УП “Жилье” Петру Чижову.

— По Ватутина вопрос пока открыт, будет проводиться ямочный ремонт в ближайшие дни. Вопрос о капитальном ремонте дороги будет решаться вместе с дальнейшим расширением улицы после того, как построят новый микрорайон. Там требуется комплексный подход к вопросу. В ближайшее время капитальный ремонт мы планируем по следующим улицам:

Улица Орджоникидзе — от улицы Гагарина до улицы 30 лет ВЛКСМ.

Улица Галицкого — от улицы Гагарина до улицы Трусова.

Улица Яроша — от улицы 3 интернационала до улицы Лопатина.

Улица Ленинская — от проспекта Революции до улицы Краснознаменной .

Улица Залинейная — от улицы Заводская до улицы Луговой.

Улица Строителей — от Чапаева до улицы Демина.

Улица Нормандия Неман — от завода “Экран” до детского сада №40.

Ямочный ремонт будет производиться по мере необходимости.

Пока готовился материал, рабочие успели заделать самые большие ямы, более мелкие оставили на потом.

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Фото: ex-press.by

Спросив у удаляющихся на обед дорожников, вернутся ли они снова на Ватутина в ближайшее время, те ответили: "На сегодня у нас все, выделили только одну машину асфальта. Как будет на следующей неделе, решает только начальство. Куда скажут, туда и поедем".