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В США сошли с рельсов 32 вагона с нефтью

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  • 24.06.2018, 21:55
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Произошла утечка около 5,5 тыс. баррелей нефти.

В США недалеко от города Дун (штат Айова) сошли с рельсов 32 грузовых вагона с нефтью. Об этом сообщается на сайте железной дороги BNSF Railway, передает 112.ua.

Произошла утечка около 5,5 тыс. баррелей нефти (870 тыс. литров).

Специалистам по опасным веществам и окружающей среде удалось собрать около 2,38 тыс. баррелей нефти.

О причинах аварии не сообщается.

Напомним, в округе Стерджен канадской провинции Альберта 22 октября 2017 года сошел с рельсов поезд с нефтью, в результате этого жителей 46 домов с двух кварталов эвакуировали.


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