В США сошли с рельсов 32 вагона с нефтью

В США сошли с рельсов 32 вагона с нефтью1
- 24.06.2018, 21:55
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Произошла утечка около 5,5 тыс. баррелей нефти.
В США недалеко от города Дун (штат Айова) сошли с рельсов 32 грузовых вагона с нефтью. Об этом сообщается на сайте железной дороги BNSF Railway, передает 112.ua.
Произошла утечка около 5,5 тыс. баррелей нефти (870 тыс. литров).
Специалистам по опасным веществам и окружающей среде удалось собрать около 2,38 тыс. баррелей нефти.
О причинах аварии не сообщается.
Напомним, в округе Стерджен канадской провинции Альберта 22 октября 2017 года сошел с рельсов поезд с нефтью, в результате этого жителей 46 домов с двух кварталов эвакуировали.
A Skylink 4 Drone view of the train that derailed near Doon, Iowa. pic.twitter.com/RjQSNnpKRL— Brett Funke (@BrettKTIV4) 22 июня 2018 г.
South of Doon. Train cars de railed pic.twitter.com/qDisZjGDwR— Jacob Faber (@Jake_fabe) 22 июня 2018 г.