Святослав Вакарчук: Украине нужны изменения 24.06.2018, 22:20

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Святослав Вакарчук

Лидер группы «Океан Ельзи» заявил, что украинцам «нужно менять систему».

Украине нужны изменения, поэтому в стране нужно уничтожить существующую систему. Такое мнение выразил в блоге на "Радіо Свобода" украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

"Нам нужны изменения... Есть такое устоявшееся слово "система". Нам нужно менять систему. Что такое система? Это политики, которые управляют нами. Это правила, которые установлены, к сожалению, не нами с вами, но по которым мы сейчас вынуждены жить. Система – это большой пост-гоббсовский Левиафан, который живет своей жизнью, но заставляет нас подстраиваться под себя", – написал он.

По мнению музыканта, существующую в Украине систему лучше всего характеризует слово "страх".

"Она боится своих избирателей. Она боится потерять деньги, которые были украдены. Она боится международных организаций – Международного валютного фонда или Всемирного банка. Она боится Америки, она боится России, она боится Китая, она боится Евросоюза, она боится всех. Но больше всего она боится вас. Потому что вы настоящие, потому что вы мудры, потому что вы – свободные", – отметил Вакарчук.

Он добавил, что украинцы должны знать и чувствовать страх власти.

"Вы должны стать охотниками за нечестностью, охотниками за безответственностью, охотниками за коррупцией, охотниками за архаичным желанием держаться за все плохое. Вы должны стать охотниками и должны чувствовать страх этой жертвы, на которую вы охотитесь. Потому что ничто так не вдохновляет, не помогает охотнику, как страх жертвы. Пусть они знают, что вы знаете, что они вас боятся", – подчеркнул музыкант.

Вакарчук добавил, что украинцы должны прийти на место политиков.

"Они чувствуют это каждый день. Посмотрите, как они манипулируют всеми нами на телевидении. Посмотрите на то, что они пишут в интернете и СМИ. Через день к нам обращаются надежные и порядочные люди, которые рассказывают нам, какое огромное количество лжи и манипуляций, "черного" пиара и других грязных методов используется против людей, которые являются самыми достойными людьми в этой стране, против тех людей, которые хотят что-то сделать, против тех людей, которые борются с этой системой. И обо мне там есть. Я хочу сказать, что меня это не испугает. Это только усиливает мою уверенность, что то, что я делаю, является правильным", – подчеркнул он.

По словам музыканта, охотники на систему должны "попасть в нее и уничтожить", чтобы она больше никогда не разъедала Украину как раковая опухоль.

"Этим талантливым народом так много раз манипулировали, что уже пора сказать: хватит", – подытожил он.

Согласно результатам опроса, проведенного 11–22 мая социологической службой SOCIS, 9,3% опрошенных проголосовало бы в первом туре президентских выборов за лидера "Батьківщини Юлию Тимошенко, 8,4% – за нынешнего президента Украины Петра Порошенко, 7,3% – за Вакарчука.