СМИ: Домрачева объявит о завершении спортивной карьеры? 25.06.2018, 7:46

Биатлонистка собирает специальную конференцию в НОК.

25 июня в 15:00 знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева собирает пресс-конференцию в Национальном олимпийском комитете. Тема не озвучивается, но всем понятно, о чем пойдет речь. Несколько месяцев после Олимпиады в Пхёнчхане Домрачева принимала решение: продолжать спортивную карьеру или закончить ее, чтобы отдавать больше внимания, времени семье.

30 июня у Дарьи истекает срок контракта со сборной Беларуси. Маловероятно, что она собирала бы пресс-конференцию, если бы собиралась его продлить, замечает «Прессбол».

3 августа Дарье Домрачевой исполнится 32 года. Она — четырехкратная олимпийская чемпионка. Домрачева в браке с известным норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом, который в этом году закончил свою спортивную карьеру. Они растят дочь Ксению, она родилась в октябре 2016-го.

Ранее о завершении спортивной карьеры объявила белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка Надежда Скардино.