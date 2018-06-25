закрыть
25 июня 2018, понедельник, 12:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В греческих Салониках проходят акции протеста из-за соглашения о названии Македонии

  • 25.06.2018, 12:38
ФОТО: REUTERS

Протестующие пришли к македонскому консульству.

Более 5 тысяч человек протестовали во втором по величине городе Греции Салониках против соглашения по новому имени Македонии, которое стремится положить конец почти 27-летнему спору между государствами.

Об этом сообщает Associated Press.

Протестующие пришли к македонскому консульству в Салониках, а потом митинговали возле офисов двух партнеров по коалиции - партии "СИРИЗА" и "Независимых греков".

У партийных бюро демонстранты бросали бутылки и стулья. Полиция применила в ответ перечный газ и светошумовые гранаты.

О травмированных в результате инцидента не сообщалось. Полиция заявила, что арестов не было.

Националисты в Греции и Македонии выступают против соглашения, по условиям которого греческую соседку будет переименован в Республику Северную Македонию.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.


популярное за неделю

Мнение

Комиссары в пыльных шлемах
Комиссары в пыльных шлемах Ирина Халип
Ничего себе, должок!
Ничего себе, должок! Владимир Халип
Генеральная уборка
Генеральная уборка Тигран Хзмалян
Дружба с новым «старшим братом»
Дружба с новым «старшим братом» Валерий Карбалевич