Пять ключевых моментов в истории, которые кардинально меняли облик авто 25.06.2018, 18:21

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Фото: theverge.com

С момента своего создания автомобиль прошел долгий путь, чтобы предстать перед нами в том виде, в котором мы к нему привыкли.

Автомобиль – одно из величайших изобретений человечества. Сегодня машина есть почти в каждом дворе. Однако так было не всегда. С момента своего создания в 1885 году автомобиль прошел долгий, тернистый путь, чтобы предстать перед нами в том виде, в котором мы к нему привыкли. Случались на этом пути особые события – появлялись машины, которые в буквальном смысле были революционными. Они и были теми ступеньками, ступая по которым человечество создало привычную нам картинку современного автомобиля. О таких машинах – далее в обзоре novate.ru.

Benz Patent-Motorwagen – до него были только лошади

Benz Patent-Motorwagen был первым автомобилем.

Фото: ru.wikipedia.org

Если говорить о революционных машинах, то, наверное, самой революционной окажется Benz Patent-Motorwagen. Все потому, что он был первым. В далеком 1885 году Карл Бенц установил двигатель внутреннего сгорания собственной разработки на трехколесное шасси. Первое авто даже отдаленно не напоминало то, что сегодня зовется автомобилем, тем не менее начало было положено. 3 июля 1886 года немецкий изобретатель впервые проехал по городу, удивляя ничего не понимающих пешеходов, а его сын бежал сзади, подливая бензин из бутылки. Так был создан автомобиль.

Ford Model T – первый массовый

Ford Model T – первый по настоящему массовый автомобиль.

Фото: сarstyling.ru

Процесс автомобилизации был запущен, начали появляться разные конструкции автомобилей, машины становились все лучше, однако были они настоящей роскошью. Их собирали вручную, небольшими сериями и стояли они целое состояние, поэтому позволить их себе могли только избранные. Изменил это гений своего времени – Генри Форд. Ему удалось наладить первую конвейерную сборку автомобиля, что в купе с продуманной конструкцией сделало «Форд Т» самой дешёвой машиной на рынке. Он стоил 825 долларов - на треть меньше, чем самые дешевые конкуренты. Считается, что Генри Форд «посадил Америку на колёса». А вместе с ней и весь мир. «Форд Т» выпускался с 1908 по 1927 годы на заводах в Америке, Германии, Британии, Австралии и Франции. Выпущено было больше 15 миллионов машин.

Volkswagen Beetle – самый массовый

Volkswagen Beetle – самый массовый автомобиль в истории.

Фото: ru.autopedia.wikia.com

Если «Форд Т» дал начало массовой автомобилизации, то «Жук» стал ее апогеем. Он выпускался с 1938 по 2003 год и выпущено было таких машин в количестве больше 21 миллиона. Интересно, что задание на создание маленького, дешевого автомобиля для народа дал… Адольф Гитлер. Маленькая машинка должна была стоить меньше 1000 дойчмарок. За реализацию задания взялся легендарный конструктор – Фердинанд Порше. Ему удалось создать по истине каноническую конструкцию бюджетной машины. Интересно, что Фердинанд Порше был обвинен в незаконном заимствовании конструкции у чехословацкой компании «Татра» и после войны «Фольксвагену» пришлось выплатить 3 миллион марок в качестве компенсации. Все же Volkswagen Beetle стал по настоящему легендарным автомобилем.

Bugatti Veyron – машина, вышедшая за «рамки»

Bugatti Veyron – машина, созданная удивлять

Фото: rmsothebys.com

Bugatti Veyron – машина, созданная удивлять. Машина, в которой впечатляет буквально все. Обладатель награды «Автомобиль десятилетия» от журнала Тор Gear, автомобиль мощностью 1001 л.с и максимальной скоростью в 407 км/ч. Достигается все это при помощи двигателя – восьмилитрового W16 c четырьмя турбокомпрессорами. Во время первого испытания этого двигателя чуть было не сгорела целая лаборатория. За час работы он выделяет столько тепла, что этого хватило бы на отопление сотни квартир в зимний период. Bugatti Veyron – настоящий сверхавтомобиль.

Tesla Model S

Tesla Model S - самый совершенный электромобиль на сегодня.

Фото: theverge.com

Сегодня автомобили достигли практически идеала и все, что может быть изменено в ближайшем будущем – это двигатель. Инженеры стремятся перейти на электромобили, однако этому мешают несовершенность технологии, в первую очередь в производстве аккумуляторов. Наиболее успешном в этом направлении двигается компания Tesla. Созданная настоящим гением Илоном Маском компания наиболее близко подошла к созданию еще одного прорыва в истории автомобилестроения.