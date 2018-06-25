Белорусский банк попробует купить «дочку» российского Сбербанка в Украине 2 25.06.2018, 18:26

Ранее Нацбанк Украины отказался одобрить первое предложение белорусского банка.

Белорусский Паритетбанк, подконтрольный управлению делами диктатора Беларуси, во второй раз подал заявку на покупку «дочки» российского Сбербанка в Украине. В сообщении пресс-службы белорусского банка говорится, что пакет необходимых документов уже внесен в Национальный банк Украины (НБУ), который в марте 2018 года отказался одобрить первое предложение о сделке, передает РБК.

«У нас было достаточно времени, чтобы внимательно изучить требования регулятора Украины и надлежащим образом подготовиться к участию в сделке», — прокомментировал вторую попытку глава правления Паритетбанка Сергей Белов.

Решение о втором туре переговоров с Нацбанком Украины Белов назвал логичным продолжением инвестиционной стратегии развития Паритетбанка, отметив высокий потенциал активов украинской «дочки» Сбербанка.

«В случае принятия положительного решения Национальным банком Украины мы готовы к интенсивному развитию на внутреннем и внешних рынках» — заверил Белов.

В сообщении Паритетбанка отмечается, что финансовые условия поданной заявки будут обнародованы в рамках регулярной международной финансовой отчётности банка в случае одобрения заявки Нацбанком Украины.

В марте 2018 года СМИ называли Паритетбанк единственным претендентом на приобретение украинской «дочки» Сбербанка. Однако НБУ отказался согласовать сделку, сославшись на «несоответствие заявителя требованиям законодательства Украины».

В середине марта 2017 года указом президента Украины Петра Порошенко были введены санкции в отношении пяти украинских «дочек» российских банков — VS Bank, Сбербанка Украины, ВТБ, БМ Банка и Проминвестбанка. 6 марта 2018 года санкции были продлены еще на год.

За последние 12 месяцев из числа российских «дочек», которые внес в свой указ Порошенко, владельца сменил только VS Bank, который Сбербанк продал группе ТАС Сергея Тигипко. Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре прошлого года сообщил, что у него были два потенциальных покупателя VTB Bank, однако они не получили разрешения на сделку от НБУ.