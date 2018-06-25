В Беларуси появится больше сотни пунктов приема старой бытовой техники 2 25.06.2018, 18:56

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За килограмм «железа» дают 25 копеек.

Избавиться от неработающего телевизора или сломанного холодильника станет проще, в Беларуси станет больше пунктов приема такой техники, передает kp.by.

- Есть две задачи: вовлечения в оборот вторичных ресурсов и сохранение окружающей среды, - объясняет заместитель гендиректора холдинга «Белресурсы» Гадад Галимов. - Раньше приемом вышедшей из оборота бытовой техники занималось только предприятие БелВТИ. Но оно не имело разветвленной сети, лишь подразделения в областных центрах и городах. Сейчас к работе подключились предприятия Белкоопсоюз и «Белресурсы».

Эти предприятия заключают договор с БелВТИ на прием бытовой техники.

- Было решено не создавать свои пункты приема, а воспользоваться точками сбора наших партнеров, - объясняет начальник экологического сектора предприятия БелВТИ Дарья Коптилина. - Белкоопсоюз и «Белресурсы» и так занимаются сбором материалов, например бумаги, пластика. Теперь в их перечень войдет электронная и электрическая неразобранная техника. Мы уже заключили договор на открытие более 100 пунктов приема техники. У нашего предприятия их было всего 11.

Особое внимание будет к сельской местности. Если горожане зачастую оставляют ненужную технику около подъезда и ее забирают, то в деревнях отвозят на свалку или в лес, а это серьезный удар по экологии.

- В сельской местности не было организованной сети приема таких материалов, с 1 июня они появились, - говорит Гадад Галимов. - К примеру, Белкоопсоюз будет заниматься приемом техники в сельской местности. Подразделение нашего холдинга принимают технику в областных центрах и городах, работает 32 пункта. За три недели собрали уже 1 тонну 200 кг.

В пункты приема Белкоопсоюза и "Белресурсы "придется доставлять технику самим, зато за нее заплатят: 25 копеек за килограмм в неразобранном виде (в БелВТИ за килограмм любой бытовой техники дают 20 копеек, а за холодильники, стиральные машины и плиты - 25 копеек).

Но в БелВТИ есть и специальная услуга - бесплатный вывоз ненужных холодильников, телевизоров или стиралок. Специалисты приедут к вам домой и заберут их, но есть и условие - денег за сданную технику вы не получите.

Избавляемся от старого телевизора, чистая выгода - полтора рубля

Предположим, мы сдаем старый телевизор весом около 25 кг, за него можно получить 5 рублей (это если сдавать его в пунтке приема БелВТИ). Неплохо, но ведь в пункт приема его нужно еще доставить! Вряд получится на автобусе или метро. Если машины нет, остается такси. На сайте БелВТИ - около 40 пунктов приема техники в Минске. К примеру, наш дом на улице Карбышева, ближайший пункт - на Славинского. Поездка на недорогом такси обойдется в 3,5 рубля. В итоге прибыль от старенького телевизора - полтора рубля.

А чтобы ненужную технику вывезли от вас (бесплатно, но и за сданное «сырье» не заплатят), нужно оставить заявку в БелВТИ, на сайте или телефону. Работники приедут в течение 3 - 5 дней.