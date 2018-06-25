ЧМ-2018: Уругвай разгромил Россию 15 25.06.2018, 19:00

3,620

Уругвайцы забили россиянам три безответных мяча.

Сборная России по футболу проиграла Уругваю со счетом 3:0 в матче за первое место в группе A.

Уругвай — Россия — 3:0

Уругвай: Муслера, Коатес, Годин, Касерес, Диего Лаксальт, Нандес (Родригес, 73), Торрейра, Бентанкур (Де Арраскаета, 63), Весино, Суарес, Кавани (Гомес, 93+).

Россия: Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский (Кузяев, 46), Зобнин, Самедов, Ал.Миранчук (Смолов, 60), Черышев (Фернандес, 48), Дзюба.

Голы: 1:0 — Суарес (10, со штрафного). 2:0 — Лаксальт (23). 3:0 — Кавани (90).

Теперь российская сборная сыграет в плей-офф с командой, которая займет первое место в группе B.

Первое место в группе B пока занимает Испания, которая при равенстве очков и забитых мячей опережает Португалию по дополнительному показателю - сумме баллов фэйр-плей (испанцы получили в двух матчах одну желтую карточку, а Португалия - две).

Но и сборная Ирана, на счету которой сейчас три очка, пока еще сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Сборная Уругвая, занявшая первое место в группе A, сразится с командой, которая станет второй в группе B.

Как распределятся места в группе B, станет известно позже в понедельник - после того как Португалия сыграет с Ираном, а Испания - с Марокко.