ЧМ-2018: Саудовская Аравия в добавленное время одолела Египет 25.06.2018, 19:38

Саудиты победили египтян со счетом 2:1.

В матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 сборная Саудовской Аравии в Волгограде одолела команду Египта — 2:1. Решающий гол на 4-й добавленной минуте забил Аль-Давсари. Саудиты заняли 3-е место в группе "А", египтяне замкнули таблицу. Обе сборные покидают чемпионат мира, передает pressball.by.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — ЕГИПЕТ — 2:1

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: Аль-Мосайлем — Аль-Брейк, М.Хавсави, О.Хавсави (к), Аль-Шахрани, Бахбри (Асири, 65), Утаиф, Аль-Фарадж, Аль-Могахви, Аль-Давсари, Аль-Муваллад (Аль-Шехри, 80).

ЕГИПЕТ: Эль-Хадари (к), Фатхи, Габр, Хегази, Абдель-Шафи, Эльнени, Хамед, Салах, Саид (Варда, 52+), Трезеге, Мохсен (Собхи, 64).

ГОЛЫ: 0:1 — Салах (22). 1:1 — Аль-Фарадж (50+, с пенальти). 2:1 — Аль-Давсари (94+).