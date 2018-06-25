Минчане протестуют против стройки бизнес-центра: «Это захват территории» 1 25.06.2018, 20:48

Из-за стройки бизнес-центра в Минске хотят спилить почти 300 деревьев.

Уже несколько дней во дворе в районе парка Челюскинцев жители препятствуют вырубке почти 300 деревьев и кустарников. Их собираются спилить, чтобы вырыть котлован для бизнес-центра. Сегодня на место приехали застройщик, милиция и работники «Зеленстроя», но местные жители снова не дали начать работы. Подробности конфликта — в материале tut.by.

«Это наша территория. Идет захват нашей территории», — объясняют сотрудникам милиции жители дворов на углу Толбухина и Независимости. В этом месте на Независимости, 93б скоро начнется строительство бизнес-центра с паркингом. Под новый объект снесли старые здания, а территорию оградили забором. Но, чтобы рыть котлован, застройщик собирается выйти за пределы огороженной зоны. Ему нужно вырубить деревья по периметру застройки — то есть во дворе. Жителей близлежащих домов это категорически не устраивает.

Ирина живет на Толбухина, 5. Она представляет интересы инициативной группы. Женщина рассказывает, что недавно во дворе развесили объявления о вырубке деревьев, в которых сообщалось, что с 21 по 26 июня должна производиться массовая валка.

Для этого 25 июня во двор приехали работники «Зеленстроя» Первомайского района. Вместе с ними на место прибыли представитель застройщика объекта СООО «Ветер» и милиция. Последних пригласил застройщик, говорят местные. Во двор вышли жильцы близлежащих домов, держа в руках распечатки с цитатами президента.

— С 21 числа караулим их каждый день. Документов, разрешающих валку деревьев, у них сегодня не было, — объясняет Ирина. — Они утверждали, что комитет по природным ресурсам Мингорисполкома им дал разрешение, но мы обращались в Генпрокуратуру о незаконности данного разрешения. Сегодня нам документов предоставлено не было. Вместо этого нам показали документ о проведении земельных работ, но он совершенно не имеет никакого отношения к рубке деревьев. Вот этим они и прикрывались. Они проговорились, что по плану за забором будет один большой котлован.

Застройщик собирается вырубить по периметру объекта зеленые насаждения. Заметим, что расстояние от забора до фасада ближайшего дома всего несколько метров. Между ними на некоторых деревьях еще сохранились плакаты с лозунгами местных вроде «Не чапайце нашы дрэвы».

— А коммуникации им можно менять и без вырубки. Два часа сегодня у нас шли пререкания, вплоть до того, что пытались уже начинать спил и не пускали жильцов к деревьям. Но в ходе всех разговоров выяснилось, что документов никаких нет, и в итоге застройщик уехал на совещание чуть ли не на уровне министров.

Рядом с Еленой стоят другие участники инициативной группы. В разговор включается Ирина. Женщина держит в руках пакет с документами и ответами из госорганов.

— Это переписка за 10 месяцев, каждый раз их с собой выносим — как на войну, — говорят они.

Жильцы домов обратились в Генпрокуратуру, чтобы выяснить, насколько разрешение комитета по природным ресурсам о валке деревьев законно. Ответа пока не получили.

Обращались также в администрацию правителя, потому что людей волнует еще и вопрос механической вентиляции парковки, который еще не проработан, а у инициативной группы нет документов о стройке.

— Они должны были предоставить нам детальную документацию по проекту, по благоустройству и механической вентиляции. По закону этот паркинг не может находиться на данной территории, как бы он ни назывался. Дома на Независимости, 93 и 91 — историко-культурная ценность, мы находимся в зоне регулирования застройки. По проекту зон охраны на этой территории запрещено размещение автомобильных стоянок, — аргументирует Ирина.

«Не дадим пилить наши деревья», — кричит на нас бабушка из окна, перепутав с представителями застройщика. Местные ее успокаивают и расходятся по домам. Сегодня деревья остались в сохранности.

По словам директора УП «Зеленстрой Первомайского района» Евгения Светогора, все разрешающие документы у заказчика есть, в том числе и на валку деревьев.

— И разрешение на строительство, и таксационный план, и акт обследования о том, что гнезд на деревьях нет, и прошедшая экспертиза.

Напомним, местные жители из этого двора в феврале уже устраивали пикет около администрации района с требованием пересмотреть планы по строительству административного здания с «открытым подземным паркингом» под окнами их домов.