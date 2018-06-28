Названы главные претенденты на получение «Оскара-2019» 28.06.2018, 12:59

Лучшим актером может стать Итан Хоук.

Кинокритики издания Variety (перевод — 112.ua) составили список фильмов, которые способны побороться за "Оскар" в 2019 году. В перечень вошли картины, которые вышли (выйдут) в прокат в США в период с 1 января по 30 июня 2018.

В частности, главными претендентами на "Оскар" названы "Черная Пантера", "Тихое место", "Тебя никогда здесь не было", "Реинкарнация" и другие.

Полностью список потенциальных претендентов выглядит следующим образом:

Лучший фильм – "Тебя никогда здесь не было", в числе претендентов: "Черная Пантера", "Первая реформаторская церковь" с Итаном Хоуком в роли священника, фильм ужасов "Реинкарнация" и ковбойская драма "Наездник".

Лучший режиссер – Хлоя Чжао, "Наездник". Претенденты: Райан Куглер за "Черную Пантеру", Ари Астер за "Реинкарнацию", Линн Рэмси за "Тебя никогда здесь не было" и Пол Шредер за "Первую реформаторскую церковь".

Лучший актер – Итан Хоук, "Первая реформаторская церковь". Претенденты: Хоакин Феникс ("Тебя никогда здесь не было"), Брэйди Жандро ("Наездник"), Бен Фостер ("Не оставляй следов"), Джейсон Кларк ("Чаппакуиддик").

Лучшая актриса – Тони Коллетт, "Реинкарнация". Претенденты: Эмили Блант ("Тихое место"), Оливия Кук ("Чистокровные"), Вера Фармига ("Границы") и Лесли Манн ("Секса не будет!!!").

Лучший актер второго плана – Майкл Б. Джордан, "Черная Пантера". Претенденты: Джош Бролин ("Мстители 3: Война бесконечности"), Бенисио Дель Торо ("Убийца 2"), Хью Грант ("Приключения Паддингтона 2"), Алекс Вулф ("Реинкарнация").

Лучшая актриса второго плана – Кэтрин Ньютон. Также в претендентах: Летишиа Райт ("Черная Пантера"), Аманда Сейфрид ("Первая реформаторская церковь"), Гидеон Адлон, Томасин МакКензи ("Не оставляй следов").

В то же время, следует отметить, что основные претенденты на "Оскар", как показывает практика последних лет, выходят в прокат осенью, поэтому фавориты еще могут измениться.