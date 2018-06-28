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Как минские автомобилисты отреагировали на репетицию парада в честь 3 июля

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  • 28.06.2018, 21:44
  • 2,424

Мнения белорусских водителей о параде в системе «Яндекс.Пробки».

28 июня с 18.00 до 24.00 в столице проходит генеральная тренировка парада войск Минского гарнизона. Из-за этого многие автомобилисты Минска испытали сложности и попали в пробки. «НН» собрала мнения водителей о параде в системе «Яндекс.Пробки», где каждый водитель может оставить комментарий о дорожной ситуации в том или ином месте.

Кто-то совсем не знал о параде и не понимал, что происходит.


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