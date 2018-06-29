Под Минском открыли мемориал «Тростенец» 29.06.2018, 15:31

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Фото: tut.by

В церемонии участвовали президенты Германии и Австрии.

29 июня Лукашенко открыл мемориал жертвам нацизма в урочище Благовщина. Здесь, по оценкам историков, было уничтожено около 150 тысяч человек. В церемонии приняли участие федеральные президенты Германии и Австрии Франк-Вальтер Штайнмайер и Александр Ван дер Беллен, сообщает tut.by.

— Национал-социалисты создали сеть террора, которая накрыла всю Европу. Знания об этом мы должны в наших же собственных интересах сохранить в коллективной памяти Европы как предостережение. Здесь, в Малом Тростенце, в 1941—1944 годах было убито от 40 до 60 тысяч человек. В Малом Тростенце было уничтожено более 10 тысяч австрийских евреев — больше, чем в любом другом лагере смерти. На примере этого лагеря смерти особенно рельефно видно, на что способна человеческая натура, — заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что каждый, кто придет в Благовщину, сможет ощутить опустошающий след истории, который прошелся по Беларуси.

— Более чем четверть населения не пережила нацистскую оккупацию, — напомнил Штайнмайер. В своей речи президент вспомнил фильм Элема Климова «Иди и смотри».

— Климова не интересуют конкретные населённые пункты или линии фронтов. Его интересуем только мы, люди, и то, что эта война, эта оргия истребления с нами сделала. Он со всею откровенностью демонстрирует нам, как происходит поругание детства, юности и невинности; как люди, лишённые человечности, превращаются в машины убийства и оставляют за собой безлюдную землю, опустошённую, без имени, без ориентиров.

Может быть, в осознании этого кроется и объяснение того, почему нам так много времени понадобилось, чтобы вновь обрести места, подобные этому; почему мы лишь сегодня нашли обратный путь сюда — спустя более семидесяти лет после окончания войны — чтобы вспомнить о преступлениях, которые были совершены здесь против тысяч и тысяч белорусских, германских, австрийских и чешских евреев, советских военнопленных, белорусских борцов сопротивления и мирных жителей.

В нас вселяют ужас сотни тысяч жертв, которых поглотило это Инферно, которые стали людьми без имени, прежде чем их затолкали в лагеря, отравили газом или сразу с перрона железнодорожной станции в Малом Тростенце погнали к краю рва и там расстреляли.

В нас вселяет ужас война, планы, приказы и методы ведения которой подразумевали тотальное уничтожение. Беларуси пришлось на себе испытать, что это означает. Более 600 деревень вместе со всеми жителями были стёрты с лица земли. Мы понимаем: то, что тогда постигло эту страну и её соседей, было делом рук человеческих. У этих преступлений были немецкие имена: Генрих Гиммлер, Райнхард Гейдрих, Эрих фон дем БахЦелевски или Оскар Дирлевангер.

«Иди и смотри»! — это долг, который никогда не будет оплачен. И поэтому сегодня я, как президент Германии, как немец и как человек, стою здесь с чувством благодарности за знаки примирения, с чувством стыда и скорби за те страдания, которые немцы принесли вашей стране.

Речь президента Польши Анджея Дуды зачитал госсекретарь канцелярии Кшиштоф Щерский. Он отметил, что в 20-м веке, помимо карт городов, храмов и городов, появились ужасающая карта — немецких нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти.

— По этой карте можно расшифровать преступную логику, которой руководствовались авторы идеи полного уничтожения одного из народов — евреев.

Он особо подчеркнул, что здешние места захоронения — это не только место памяти, след людей, которым было отказано в праве на существование.

— Это ещё и молчаливое, но вместе с тем красноречивое обвинение, осуждение абсолютного зла, возведенного в ранг идеологической и политической программы, официальной государственной политики.

Перед началом церемонии собравшимся показали фильм об истории создания мемориала в Тростенце: сперва о «Вратах памяти», открытых в 2015-м, затем — о Благовщине, которая долгое время была забыта. Возводить мемориал здесь начали только в августе 2017-го. До этого на месте уничтожения десятков тысяч человек стоял лишь памятный камень.

На церемонии также присутствовали глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова, «сенатор» Марианна Щеткина, министр культуры Юрий Бондарь, посол Германии в Беларуси Петер Деттмар, временный поверенный в делах США Роберт Райли, посол Беларуси в австрии Елена Купчина.

Урочище Благовщина — место, где нацисты расстреливали депортированных из Западной Европы евреев, евреев Минского гетто, заключенных минских тюрем, заложников из числа мирного населения. По общепринятым оценкам историков, здесь погибло около 150 тысяч человек, однако посчитать точное количество жертв, а тем более назвать их имена, сложно: нацисты сделали все, чтобы скрыть следы своих преступлений. С октября по декабрь 1943 года они вскрывали рвы, где были погребены расстрелянные жертвы, и сжигали их трупы.