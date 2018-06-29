SpaceX запустила к МКС космический грузовик Dragon 3 29.06.2018, 18:17

Корабль доставит на станцию 2,7 тонны груза, в том числе круглого робота с искусственным интеллектом.

29 июня американская компания SpaceX запустила к Международной космической станции грузовой космический корабль Dragon.

Об этом сообщается на сайте компании, передает gordonua.com.

Корабль доставит на станцию 2,7 тонны груза, в том числе круглого робота с искусственным интеллектом, которого называют "летающим мозгом", запасную руку для робототехнической части космической станции и суперкофеиновый кофе для экипажа МКС.

Космический грузовик прибудет на станцию 2 июля. В течение месяца на борт Dragon будут заносить различный груз, после чего корабль вернется на Землю.