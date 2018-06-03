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В РФ утонули двое военнослужащих Северного флота

  • 3.06.2018, 20:30
Иллюстрационное фото
Фото: Сергей Игнатьев

Двое российских военнослужащих погибли во время купания в озере в окрестностях Североморска.

"По предварительным данным, военнослужащие по контракту во внеслужебное время в результате несчастного случая утонули в одном из водоемов <…>. Причины происшедшего уточняются", — говорится в сообщении Северного флота.

Командование флота совместно с правоохранительными органами начало проверку.

В следственном управлении СК по Мурманской области эту информацию подтвердили.

"Личности утонувших установлены, оба 1985 года рождения, жители Североморска", — сказала старший помощник руководителя ведомства Наталья Тростина.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, погибшие, скорее всего, находились в состоянии алкогольного опьянения, это обстоятельство также проверят эксперты.


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