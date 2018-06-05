Для кого строится Триумфальная арка в нищем Могилеве? 7 5.06.2018, 22:10

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Фото: DW/A. Burakov

Местные жители шокированы стоимостью арки и считают ее возведение бессмысленной тратой денег.

Уже год ведется строительство Триумфальной арки на самой окраине Могилева. Этот еще незаконченный объект встречает всех, кто въезжает в город со стороны белорусской столицы. Ожидается, что в сентябре именно по этой дороге проедет кортеж высоких гостей - участников Пятого форума регионов Беларуси и России. В нем, вероятно, примет участие президент РФ Владимир Путин, пишет «Немецкая волна».

Между тем местные жители, шокированные стоимостью арки, считая ее возведение бессмысленной тратой денег. Оппозиционные активисты даже попытались остановить стройку, но все их усилия оказались тщетны. Строительство Триумфальной арки одобрил лично белорусский правитель, заявивший два года назад, что городу "не хватает лоска".

Даже могилевские чиновники против

В Могилеве не осталось независимых СМИ общественно-политической тематики, констатирует юрист местного правозащитного центра Борис Бухель, поэтому письма с информацией, которую на условиях анонимности хотели бы сделать достоянием общественности работники госструктур, часто приходят на электронную почту правозащитников. Очередной такой слив информации из горисполкома произошел в конце мая. Были присланы документы, из которых следует, что сметная стоимость могилевской Триумфальной арки составляет около двух миллионов долларов.

Официально проект называется "Благоустройство кольцевого пересечения на ПК151 - возведение арки с подземным переходом. Арка объект №17.17", а его заказчиком выступает управление коммунального строительства Могилева. Необходимая для реализации проекта сумма, признается правозащитник, просто поражает воображение, но еще больше горожане возмущены планами построить к арке, находящейся возле леса, подземный переход. "Это как пир во время чумы", - говорит Бухель.

Борис Бухель

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамады) Игорь Борисов в начале прошлого года, будучи еще руководителем могилевского отделения партии, вступил в переписку с властями и предложил отказаться от строительства неоправданно дорогого и ненужного объекта. Но тогда, вспоминает он, была озвучена сумма лишь в 750 тысяч долларов США, и даже она казалась завышенной. Для сравнения, поясняет политик, за такие деньги в Могилеве можно построить девятиэтажный дом.

Предпринимателей Могилева власти просят скинутся на арку

Но его доводы были проигнорированы. В ответе, продолжает Борисов, чиновники сообщили, что возвести Триумфальную арку к 750-летию Могилева разрешил лично Александр Лукашенко, и из письма было понятно, что никто стройку не остановит. Очевидно, полагает он, создается лубочная картинка по пути следования кортежей официальных делегаций: параллельно в Могилеве идет еще реконструкция Минского шоссе и ремонт моста через железную дорогу. Приезд Путина нужен властям, но не горожанам, а стройка идет в ущерб другим микрорайонам, считает политик. Однако, несмотря на недовольство, никто открыто выступить против нее не посмеет.

Представитель Белорусского Хельсинского комитета (БХК) Владимир Кравченко, который одновременно возглавляет региональное отделение Белорусского общества охраны памятников, назвал стройку "безмозглой растратой денег", ведь совершенно никакого отношения к истории города, по его словам, Триумфальная арка не имеет. В то же время, указывает Кравченко, в Могилеве осталось не так много старых зданий, и все они в плачевном состоянии из-за недостатка денег. Экскурсоводы рассказывают туристам об истории города, а показать реально нечего.

Состояние дорог в Могилеве оставляет желать лучшего

Кравченко обратил внимание еще на одно обстоятельство: строительство арки было объявлено "народным", а в белорусских реалиях, по его выражению, это означает нехватку денег, которые нужно срочно у кого-то изъять. В конце мая недовольные местные бизнесмены выложили в соцсетях письмо, в котором по поручению председателя горисполкома Владимира Цумарева им настоятельно рекомендуется "рассмотреть возможность оказания спонсорской помощи на строительство арки на Минском шоссе".

Подобная практика, свидетельствует Владимир Кравченко, в Могилеве уже стала традицией. Ровно год назад по похожей схеме власти собирали деньги на фестиваль духовной музыки. И предприниматели, кто сколько может, будут опять перечислять деньги, прогнозирует правозащитник, ведь иначе их торговые точки могут из центра переместиться в район той самой Триумфальной арки. "Фактически это вымогательство", - считает Кравченко.

Триумфальная арка в нищем городе

Могилевским властям не повезло - стройку пришлось начать во время ухудшения экономического состояния города, отмечает лидер областного отделения оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Владимир Шанцев. На прошлой неделе Лукашенко сделал официальное замечание председателю Могилевского облисполкома за несвоевременную выплату зарплат.