Путин: Подавляющая часть бизнеса помогает участникам «СВО»
- 29.04.2026, 4:47
Диктатор РФ заявил, что российские бизнесмены занимают «патриотическую позицию».
Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что подавляющее большинство представителей российского бизнеса занимает «патриотическую позицию» и поддерживает участников боевых действий в Украине. Эту оценку диктатор РФ озвучил на совещании по обеспечению безопасности на выборах.
«Практически все предприниматели работают эффективно и с полной отдачей», — отметил диктатор РФ (цитата по «РИА Новости»). По словам Владимира Путина, они искренне стремятся внести свой вклад в достижение целей развития России, помогают российским военным на фронте, а также поддерживают участников боевых действий и членов их семей. Диктатор РФ подчеркнул, что государству нужно также работать в партнерстве с бизнесом.