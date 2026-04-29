Путин: Подавляющая часть бизнеса помогает участникам «СВО» 29.04.2026, 4:47

Диктатор РФ заявил, что российские бизнесмены занимают «патриотическую позицию».

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что подавляющее большинство представителей российского бизнеса занимает «патриотическую позицию» и поддерживает участников боевых действий в Украине. Эту оценку диктатор РФ озвучил на совещании по обеспечению безопасности на выборах.

«Практически все предприниматели работают эффективно и с полной отдачей», — отметил диктатор РФ (цитата по «РИА Новости»). По словам Владимира Путина, они искренне стремятся внести свой вклад в достижение целей развития России, помогают российским военным на фронте, а также поддерживают участников боевых действий и членов их семей. Диктатор РФ подчеркнул, что государству нужно также работать в партнерстве с бизнесом.

